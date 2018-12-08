برگزاری رویداد بزرگ استارت‌ آپی شمال کشور در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، عماد آیدانی، ظهر شنبه در خصوص رویداد بزرگ استارت آپ که در گرگان برگزار می شود، اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامههای پیش روی ما برای گرامیداشت هفته پژوهشبرگزاری رویداد بزرگ استارتآپ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است.
آیدانی فعالیت ۴۵ درصد صنایع کوچک استان در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و عملکرد بسیار خوب دانشگاههای استان در زمینه حوزه صنایع تبدیلی، صنایع غذایی و حوزه کشاورزی را مهمترین انگیزه برای برگزاری این رویداد عنوان کرد و گفت: این ظرفیت عظیم در استان وجود دارد که بتوانیم با برگزاری این رویداد از ایدههای خلاقانه و فناورانه اساتید، دانشجویان، محققان و نخبگان مهارتی بهرهمند شده و بخشی از مشکلات صنعت استان در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی را مورد بررسی قرار دهیم.
وی افزود: برنامه ویژهای برای حضور صاحبان صنایع و سرمایهگذاران در این رویداد داریم که ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارتباط بین فناوری و حوزههای صنعتی را بیش از پیش تقویت کنیم، قطعاً در این رویداد با ایدههای جدیدی که در حوزههای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی وجود دارد، نوآوری و فناوریهای جدید به صنایع معرفی خواهد شد.
معاون پارک علم و فناوری گلستان ادامه داد: دانشجویان و همه علاقهمندان به حضور در این رویداد میتوانند ایدههای خود را مطرح و در تیمهای مختلف عضو شوند و کار تیمی را در این رویداد تمرین کنند؛ همچنین با عضویت در این تیمها میتوانند تیمسازی و چگونگی ارائه طرحها به سرمایهگذاران و بحث مدل کسب و کار را یاد بگیرند و گامی بزرگ به سوی کارآفرینی برداشته و کارآفرینی را در معنای عملی تجربه کنند.
وی در ادامه به حضور صنایع بزرگ کشور و استان، اساتید، دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی و نخبگان مهارتی و همه علاقهمندان به حوزه کسب و کار و کارآفرینی در این رویداد اشاره کرد و گفت: در خلال برگزاری این رویداد، منتورهای مجرب و قویای حضور خواهند یافت و تیمها و افراد میتوانند با بهرهمندی از این ظرفیت بزرگ، تجربیات بسیار خوبی را در باب بررسی روند شکلگیری یک کسب و کار و احتمالا ایجاد کسب و کار به وسیله ایدههایی که ارائه میشود، به دست آورند.
آیدانی تمامی شرکتکنندگان در این رویداد را برندگان واقعی این رویداد اعلام کرد و گفت: هر کسی که در این رویداد حضور پیدا میکند، قطعا برنده است؛ چرا که به لحاظ کسب و کار و تجربه و بحثهای علمی، فنی، مالی و بازار اطلاعات بسیار زیادی را به دست میآورد و به دانش بسیار مناسبی برای راهاندازی آن کسب و کار مجهز میشود.
وی همچنین به جوایز و حمایتهای پیشبینی شده توسط پارک علم و فناوری گلستان، شرکت شهرکهای صنعتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی استان و دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان برای ایدههای برتر در این رویداد اشاره کرد و گفت: برای تیم نخست مبلغ ۵۰ میلیون ریال، تیم دوم مبلغ ۳۰ میلیون ریال و تیم سوم ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی در نظر گرفته شده است؛ همچنین شرکت شهرکهای صنعتی استان هم به ایدههای برتر تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال کمکهای مالی بلاعوض برای راهاندازی کسبوکار، حضور در نمایشگاهها و غیره انجام میدهد.
معاون پارک علم و فناوری استان گلستان تصریح کرد: همچنین ایدههای برتر در این رویداد میتوانند در مرکز رشد پارک جذب شده و از حمایتهای مادی و معنوی بسیار زیادی که پارک میتواند برای تیمهای برنده داشته باشد، استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی تیمهای تشکیل شده در این رویداد هم میتوانند با شرایط مناسبی که به دست میآورند، از خدمات پارک و مرکز رشد بهرهمند شوند.
لازم به ذکر است رویداد استارتآپ صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی از تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ آذرماه امسال در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار خواهد شد.
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