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ویدئومهر؛ بخشی از وصیت نامه شهید مهدی زین‌الدین:

بسمه تعالی

اولین شرط لازم برای پاسداری از اسلام، اعتقاد داشتن به امام حسین(ع) است. هیچ کس نمی تواند پاسداری از اسلام کند در حالی که ایمان و یقین به اباعبدالله الحسین(ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنه های پیکار می رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون شهدا هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران، اسلام در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت امام زمان(عج) فراهم گردد، به واسطه عشق، علاقه و محبت به امام حسین(ع) است. من تکلیف می کنم شما «رزمندگان» را به وظیفه عمل کردن و حسین وار زندگی کردن.

در زمان غیبت کبری به کسی "منتظر" گفته می شود و کسی می تواند زندگی کند که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور امام زمان(عج). خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت طلبی می خواهد.

کد مطلب 4479312
محمدعلی پورنیا
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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

سالروز شهادت فرمانده لشکر ۱۷ علی‌ابن‌ابیطالب(ع) ؛

شهید زین‌الدین: در جنگ تدبیر کار می‌کند نه احساس

شهید زین‌الدین: در جنگ تدبیر کار می‌کند نه احساس

مهدی زین‌الدین در سال ۱۳۳۸ در خانواده‌ای مذهبی و متدین در تهران دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۶۳ در درگیری با ضدانقلاب به شهادت رسید.

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