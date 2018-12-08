امام‌ جمعه پلدختر با خانواده شهدای روستای «گل گل» دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علی حسین زاده آملی ظهر شنبه با حضور در منازل شهدای روستای «گل گل» باخانواده های معظم شهیدان «مسعود عزیزی»، «هاشم ابراهیمی»، «مجید ابراهیمی»، «سپهدار سلیمانی» و «فتح الله چراغی» دیدار و گفت و گو کرد.

امام جمعه پلدختر در این دیدارها که به صورت جداگانه صورت گرفت، خانواده شهدا را پشتوانه اصلی نظام دانست و اظهار داشت: دیدار باخانواده های معظم شهدا و خدمت به آنها توفیق بزرگی است.

حجت الاسلام حسین زاده آملی، افزود: خدمت به خانواده شهدا وظیفه همه مسئولان است و شهدای والامقام با نثار جان خود اهداف والایی داشتند، صبر و استقامت خانواده آنها باعث عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی، با تکریم و تجلیل از مقام شامخ شهدا، فرهنگ جهاد و شهادت را لازمه تداوم انقلاب و نظام دانست و خاطر نشان کرد: خانواده های شهدا با اهدای بهترین عزیزان خود در راه دفاع از انقلاب و کشور کار بزرگ و عظیمی را انجام دادند.