به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه؛ و در دیدار «والودین ویتسلاو» رئیس مجلس دومای روسیه، افزود: روابط و همکاری‌های دو کشور در سال‌های گذشته بسیار دوستانه بوده و طی سال‌های اخیر شاهد ارتقاء سطح همه جانبه مناسبات دو کشور بوده‌ایم.

رئیس جمهور با بیان اینکه در ۵ سال اخیر با تلاش و اهتمام مسئولان ایران و روسیه تحرک جدیدی در مناسبات فی مابین بوجود آمده، گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در راستای توسعه همکاری‌ها و روابط دو کشور به خوبی استفاده کرده‌ایم.

روحانی افزود: همکاری در زمینه انرژی، سرمایه گذاری مشترک، کشاورزی و حمل و نقل، از جمله احداث خط آهن اینچه برون – گرمسار، از نمونه‌های موفق همکاری دوجانبه ایران و روسیه است.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تلاش برای تسریع در اجرای توافقات موجود میان دو کشور، اظهار امیدواری کرد که پارلمان‌های ایران و روسیه، با حمایت از دولت‌ها گامی مثبت در مسیر تسریع در اجرای توافقات و توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور بردارند.

روحانی با اشاره به همکاری‌های مثبت ایران و روسیه در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، علمی و فناوری و همکاری‌های منطقه‌ای، اظهار داشت: رایزنی‌ها و همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه مسایل منطقه‌ای بویژه در زمینه حل و فصل بحران سوریه باید تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه یابد.

رئیس جمهور با اشاره به طرح اتصال راه‌آهن بندرعباس به رشت و پس از آن به آستارا، گفت: استفاده از این مسیر می‌تواند زمان حمل کالا و بار را از هندوستان به مسکو به نصف تقلیل دهد.

«والودین ویتسلاو» رئیس مجلس دومای روسیه نیز در این دیدار توسعه روابط دوستانه ایران و روسیه را حائز اهمیت دانست و افزود: خوشبختانه در سال‌های اخیر مناسبات تهران – مسکو براساس اهتمام و دوستی روسای جمهور دو کشور به سرعت پیشرفت کرده و در حال توسعه است.

رئیس مجلس دومای روسیه با اشاره به ضرورت توسعه همکاری‌ پارلمان‌های دو کشور در راستای یافتن الگوهای مناسب در قانون‌گذاری برای گسترش بیش از پیش روابط فی ما بین، اظهار داشت: امروز درک متقابلی از ضرورت گسترش همکاری‌ها میان دو دولت وجود دارد و مطمئناً پارلمان‌های دو کشور نیز از این روند حمایت خواهند کرد.

ویتسلاو تلاش برای حل و فصل مشکلات در مسیر توسعه روابط بانکی دو کشور را در گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور مهم دانست و گفت: رئیس جمهور روسیه مصوبه تجارت آزاد اورآسیا با ایران را به امضاء رسانده که امیدواریم این موضوع هر چه سریع‌تر از سوی پارلمان ایران هم تأیید شود.

رئیس مجلس دومای روسیه افزود: اراده جمعی برای اجرای کامل توافقات با ایران در روسیه وجود دارد و در این راستا تلاش خواهیم کرد.