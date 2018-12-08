تسریع در تکمیل پروژه محور شادگان به دارخوین و شادگان به خور دورق

حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محور ارتباطی شادگان به دارخوین و شادگان به سه راه خوردورق یکی از مسیرهای ترانزیتی و مهم شهرستان شادگان است که هر ساله افراد زیادی جان خود را در این مسیر از دست می‌دهند و تکمیل باند دوم آن دو پروژه باعث کاهش حوادث در این محور می‌شود.

وی افزود: یکی از مهمترین موضوعاتی که می‌تواند باعث کاهش تلفات و مرگ و میرها در این مسیر شود اختصاص اعتبار لازم برای تکمیل و دو بانده شدن محورهای فوق الذکرکه نقش بسیار مهمی در کاهش تصادفات و خطرات این مسیر دارد.

امام جمعه شادگان ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این پروژه ها ضمن ایجاد زمینه رضایت برای شهروندان، دیگر شاهد بروز هیچ گونه حادثه تلخی در این مسیرها نباشیم.

حجت الاسلام شرفی در خاتمه با بیان اینکه شادگان به دارخوین و شادگان به سه راه خوردورق از مسیرهای پر تردد و حائز اهمیت است که شادگان را به شهرهای همجوار متصل می کند، گفت: تکمیل این محورها باید با سرعت بیشتری دنبال شود.