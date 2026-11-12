به گزارش خبرنگار مهر، یاسین افرا شامگاه امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: حادثه برخورد خودروی سواری تیبا و ساینا بعدازظهر پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه در محور شادگان به سه‌راهی دارخوین و مقابل روستای رگبه رخ داد و بلافاصله پس از اعلام گزارش به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه ۶ نفر از سرنشینان دو خودرو که همگی مرد بودند، مصدوم شدند که وضعیت جسمانی دو نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: متأسفانه در این سانحه یک مرد ۳۷ ساله جان خود را از دست داد.

وی توضیح داد: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محور شادگان به دارخوین از مسیرهای ارتباطی مهم جنوب غرب خوزستان است که به دلیل تردد خودروهای سبک و سنگین، نیازمند رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه جدی رانندگان به اصول ایمنی تردد است.