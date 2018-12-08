زمان درخواست نقل و انتقال دانشجویان ایثارگر دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در اطلاعیه‌ای به نقل از اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد، زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات نیمسال دوم ۹۸-۹۷ دانشجویان شاهد و ایثارگر از ۱۵ آذر الی اول دی‌ماه خواهد بود. در این اطلاعیه آمده است: مشمولان تغییر (رشته/گرایش) و یا انتقال (همراه با تغییر رشته/گرایش) از تاریخ اعلام شده از طریق مراجعه به سایت اداره کل امور شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی esargaran.iau.ir بخش دانلودها (دسته آموزشی) و دریافت فرم شماره ۴ (تغییر رشته/گرایش) و یا فرم شماره ۵ (تغییر رشته/گرایش همراه با انتقال) نسبت به تکمیل فرم و ارسال مدارک مورد نیاز به آدرس ایمیل info@esargaran.iau.ir اقدام نمایند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: اعلام نتایج انتقال یا میهمانی دانشجویان متقاضی که در زمان مقرر موفق به ثبت درخواست در سامانه منادا شده‌اند از طریق مراجعه به سامانه مذکور قابل پیگیری و مشاهده است و اعلام نتایج تغییر (رشته/گرایش) و یا انتقال (همراه با تغییر رشته/گرایش) متقاضیانی که برابر ضوابط و در زمان مقرر نسبت به ارسال درخواست اقدام نموده باشند از طرف اداره کل امور شاهد و ایثارگران اطلاع‌رسانی خواهد شد و به درخواست‌هایی که خارج از ضوابط بوده و یا پس از پایان مهلت زمانی اعلام شده ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.