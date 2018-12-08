به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز کاهش اعتیاد است، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت های مختلف برای ایجاد اشتغال در سطح استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی بیان کرد: افزایش بیکاری رابطه مستقیمی با اعتیاد و افزایش آسیب های اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال در سطح استان ضروری است، ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری در سطح استان موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

وی بیان کرد: گسترش مواد مخدر و اعتیاد در جامعه آسیب های اجتماعی بسیار زیادی در جامعه ایجاد می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برای مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری مردم در این زمینه هستیم، بیان کرد: ورود مردم برای مبارزه با مواد مخدر و بهره گیری از مشارکت های مردمی در این زمینه نتایج ارزشمندی در حوزه مبارزه با مواد مخدر ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه اعتیاد و مواد مخدر است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: آشنایی خانواده ها با زیان های مصرف مواد مخدر در جامعه ضروری است.

وی بیان کرد: باید از ظرفیت رسانه ها در مسیر آشنایی خانواده با زیان های مواد مخدر در جامعه بهره گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رسانه ها در مسیر مبارزه با مواد مخدر به کمک دستگاهای مرتبط ورود پیدا کنند.