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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۷

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز کاهش اعتیاد است

ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز کاهش اعتیاد است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز کاهش اعتیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در شورای مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز کاهش اعتیاد است، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت های مختلف برای ایجاد اشتغال در سطح استان چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی بیان کرد:  افزایش بیکاری رابطه مستقیمی با اعتیاد و افزایش آسیب های اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اینکه بهره گیری از بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران برای ایجاد اشتغال در سطح استان ضروری است، ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری در سطح استان موجب کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

وی بیان کرد:  گسترش مواد مخدر و اعتیاد در جامعه آسیب های اجتماعی بسیار زیادی در جامعه ایجاد می کند.

 استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه برای مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری مردم در این زمینه هستیم، بیان کرد: ورود مردم برای مبارزه با مواد مخدر و بهره گیری از مشارکت های مردمی در این زمینه نتایج ارزشمندی در حوزه مبارزه با مواد مخدر ایجاد می کند.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه اعتیاد و مواد مخدر است.

 استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: آشنایی خانواده ها با  زیان های مصرف مواد مخدر در جامعه ضروری است.

وی بیان کرد: باید از ظرفیت رسانه ها در مسیر آشنایی خانواده با زیان های مواد مخدر در جامعه بهره گرفت.

 استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: رسانه ها در مسیر مبارزه با مواد مخدر به کمک دستگاهای مرتبط ورود پیدا کنند.

کد مطلب 4479515

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