حمید لطفاللهیان امروز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با هماهنگی و انسجام مناسب نیروها مجموعه بزرگ شهرداری اردبیل تمهیدات لازم را برای تنظیف شهر، تبلیغات محیطی و فضاسازی شهری انجام خواهد داد.
وی افزود: با توجه به تردد ورزشکاران خارجی حضور یافته در استان از مسیر فرودگاه تا محل برگزاری رقابتها در اردبیل و در ادامه اسکان در شهرستان سرعین، مسیر رفت و آمد ورزشکاران به شکل مناسبی فضاسازی و آماده خواهد شد.
شهردار اردبیل با اشاره به اینکه این دوره از رقابتهای ورزشی باعث اعتلای جایگاه استان اردبیل در میادین جهانی خواهد شد، توضیح داد: رونق گردشگری و زبانزد کردن استان نیازمند توجه مضاعف به معرفی این استان داشته و باید از ظرفیت ورزش به بهترین شکل ممکن سود جست.
لطفاللهیان ادامه داد: با وجود اینکه در فصل سرد سال قرار گرفتیم، اما همچنان فعالیتهای عمرانی در منطقه ادامه دارد ولی در تلاش خواهیم بود تا چنین فعالیتهایی مانع از میهماننوازی مناسب به تیمهای داخلی و خارجی حاضر در جام باشگاههای جهان نشود.
به گفته وی پیش از این تیم کشتی فرنگی شهرداری اردبیل با حضور در لیگ دسته یک افتخارآفرین شده و موفق به کسب عنوان نائبقهرمانی شد و این موضوع از ظرفیت بسیار مناسب کشتی در این استان خبر میدهد.
لطفاللهیان اضافه کرد: باید از تجربه سالیان گذشته اردبیل در میزبانی از مسابقات مهم ملی و بینالمللی همچون رقابتهای والیبال امیدهای آسیا و انتخابی تیم ملی سود جسته و با کمترین نقصان پذیرای میهمانان حاضر در رقابتها شد.
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