ترامپ منتخب خود برای ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا را معرفی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: خرسندم که ژنرال چهار ستاره «مارک میلی» (Mark Milley) را به عنوان نامزد خود برای ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا معرفی کنم.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه این توییت اعلام کرد که «مارک میلی» قرار است جانشین ژنرال «جوزف دانفورد» رئیس فعلی ستاد مشترک ارتش آمریکا که در آستانه بازنشستگی قرار دارد، بشود.

این درحالیست که روزنامه واشنگتن پست دیروز جمعه گزارش داد که «دونالد ترامپ» قرار است امروز شنبه قصد خود را برای انتصاب ژنرال «مارک میلی» رئیس کنونی ستاد ارتش آمریکا به عنوان جانشین «جوزف دانفورد» اعلام کند.

گفتنی است که مدت زمان خدمت ژنرال دانفورد در مقام رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا پاییز سال آینده (۲۰۱۹) به پایان می رسد.

مارک میلی یک ژنرال چهارستاره است که از سال ۲۰۱۵ در سمت رئیس ستاد ارتش آمریکا فعالیت کرده است.