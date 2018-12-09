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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۵

رضایی کوچی با مهر مطرح کرد؛

ضرب الاجل مجلس به وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن

ضرب الاجل مجلس به وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن

رئیس کمیسیون عمران مجلس از ضرب الاجل کمیسیون متبوعش به وزیر راه و شهرسازی برای ارائه برنامه او جهت ساماندهی بازار مسکن خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر لزوم امنیت بازار مسکن برای ورود نقدینگی، گفت: بخش مسکن بازار امنی است و در کشور در حال حاضر کمبود بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی وجود دارد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت باید علاوه بر این عدد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود. متاسفانه با شرایط فعلی تولید مسکن سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به نیاز فعلی که چهار میلیون واحد مسکونی است اضافه میشود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بازار مسکن را بازاری امن و مطمئن برای سرمایه گذاری خواند و گفت:اگر دولت شرایط و بستر لازم را برای انتقال نقدینگی مردم به سمت بازار مسکن فراهم کند هم منافع اقتصادی مردم تامین و هم مشکلات دولت حل میشود.

وی اظهار داشت: پیش از این دولت فهم صحیحی از نیاز کشور به مسکن نداشت و حتی وزیر پیشین اعلام می کرد که هیچ نیازی به مسکن در کشور وجود ندارد و بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.

رضایی کوچی اظهار داشت: اگر دولت هدف گذاری درستی انجام دهد و بسترهای لازم را فراهم کند، می تواند نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت کند. آقای اسلامی وزیر جدید راه و شهر سازی در برنامه هایش برنامه ریزی در این خصوص ارائه داده که نشان داده فهمی از نیاز کشور به مسکن دارد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طی دو هفته گذشته قرار بود وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویژه کمیسیون عمران برای بررسی مشکلات بازار مسکن و راهکارهای رونق این بازار حضور یابد اما طی دو هفته گذشته به دلیل عدم حضور وزیر این جلسه برگزار نشده است.

* وزیر راه هنوز اقدام عملی در حوزه مسکن انجام نداده است

رضایی کوچی ادامه داد: طی هفته‌های آینده لایحه بودجه در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار خواهد گرفت و پس از آن تعطیلات عید است بنابراین وزیر جدید فرصت زیادی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در این خصوص ندارد.

وی تاکید کرد: او متوجه نیاز کشور شده اما هنوز اقدام عملی در حوزه مسکن انجام نداده است، انتظار داریم ایجاد رونق در بازار مسکن در اولویت کارهای وزیر راه و شهرسازی قرار داشته باشد.

رضایی کوچی گفت: اگر وزیر برای ساماندهی بازار مسکن ورود نکند کمیسیون عمران ورود خواهد کرد؛ به وزیر راه و شهرسازی ضرب الاجل دادیم تا قبل از بررسی لایحه بودجه در مجلس در کمیسیون عمران حضور یابد و سیاست‌های خود را در بخش مسکن تشریح کند، تا امروز نیز وزیر زمان زیادی را از دست داده است.

کد مطلب 4479868

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    نظرات

    • حميد IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      1 0
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      باسلام،متاسفانه سياست هاي انقباضي تهيه طرح هادي براي شهرهاي كوچك و روستاها مانع هر گونه توسعه مسكن بر روي اراضي باير و بلا استفاده اين مناطق شده و توليد و عرضه مسكن شديدا با مشكل روبرو شده است
    • ME IR ۱۳:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      6 0
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      ضرب الاجل . دستور . کارگروه . ستاد. بس کنيد اين حرف ها را .. خسته کردين مردم را .. همه مي دانند که که هيچ اثري ندارد... هروقت شما گفتين نگران نباشيد اوضاع بدتر شد. هر وقت خواستيد کاري بکنيد بدتر شد.
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
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      تنها راه نجات بازار مسکن، تصویب و اجرای صحیح طرح مالیات بر عایدی هست و بس تا سوداگری تو بازار باشه وضع همینه. مصرف کننده وجود نداره تو بازار چرا؟ چون قدرت خرید نصف شده
    • IR ۱۸:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
      0 0
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      ماليات خانه هاي خالي چه شد؟ چرا وزير مستعفي را بابت خسارت به حوزه مسكن بازخواست نمي نمیکنید...

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