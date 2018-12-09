ضرب الاجل مجلس به وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار مسکن

محمدرضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر لزوم امنیت بازار مسکن برای ورود نقدینگی، گفت: بخش مسکن بازار امنی است و در کشور در حال حاضر کمبود بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی وجود دارد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به رشد جمعیت باید علاوه بر این عدد سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود. متاسفانه با شرایط فعلی تولید مسکن سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار واحد مسکونی به نیاز فعلی که چهار میلیون واحد مسکونی است اضافه میشود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، بازار مسکن را بازاری امن و مطمئن برای سرمایه گذاری خواند و گفت:اگر دولت شرایط و بستر لازم را برای انتقال نقدینگی مردم به سمت بازار مسکن فراهم کند هم منافع اقتصادی مردم تامین و هم مشکلات دولت حل میشود.

وی اظهار داشت: پیش از این دولت فهم صحیحی از نیاز کشور به مسکن نداشت و حتی وزیر پیشین اعلام می کرد که هیچ نیازی به مسکن در کشور وجود ندارد و بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد.

رضایی کوچی اظهار داشت: اگر دولت هدف گذاری درستی انجام دهد و بسترهای لازم را فراهم کند، می تواند نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت کند. آقای اسلامی وزیر جدید راه و شهر سازی در برنامه هایش برنامه ریزی در این خصوص ارائه داده که نشان داده فهمی از نیاز کشور به مسکن دارد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: طی دو هفته گذشته قرار بود وزیر راه و شهرسازی در جلسه ویژه کمیسیون عمران برای بررسی مشکلات بازار مسکن و راهکارهای رونق این بازار حضور یابد اما طی دو هفته گذشته به دلیل عدم حضور وزیر این جلسه برگزار نشده است.

* وزیر راه هنوز اقدام عملی در حوزه مسکن انجام نداده است

رضایی کوچی ادامه داد: طی هفته‌های آینده لایحه بودجه در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار خواهد گرفت و پس از آن تعطیلات عید است بنابراین وزیر جدید فرصت زیادی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در این خصوص ندارد.

وی تاکید کرد: او متوجه نیاز کشور شده اما هنوز اقدام عملی در حوزه مسکن انجام نداده است، انتظار داریم ایجاد رونق در بازار مسکن در اولویت کارهای وزیر راه و شهرسازی قرار داشته باشد.

رضایی کوچی گفت: اگر وزیر برای ساماندهی بازار مسکن ورود نکند کمیسیون عمران ورود خواهد کرد؛ به وزیر راه و شهرسازی ضرب الاجل دادیم تا قبل از بررسی لایحه بودجه در مجلس در کمیسیون عمران حضور یابد و سیاست‌های خود را در بخش مسکن تشریح کند، تا امروز نیز وزیر زمان زیادی را از دست داده است.