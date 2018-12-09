  1. استانها
  2. اردبیل
۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اردبیل مطرح کرد؛

فوت ۱۸ نفر در تصادفات درون‌شهری اردبیل/دریافت گواهینامه کاهش یافت

فوت ۱۸ نفر در تصادفات درون‌شهری اردبیل/دریافت گواهینامه کاهش یافت

اردبیل - رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل گفت: در هشت ماهه گذشته ۱۸ نفر به دلیل تصادف یا حوادث خاص رانندگی در محدوده شهری جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته ۲۳ نفر در حوادث و تصادفات درون‌شهری جان خود را از دست داده بودند، آمار امسال از کاهش نزدیک به ۲۲ درصدی خبر می‌دهد.

وی بر ضرورت توجه مضاعف رانندگان و عابران برای جلوگیری از هرگونه حادثه دلخراش رانندگی تاکید کرد و افزود: قسمت عمده جان‌باختگان حوادث رانندگی عابرین پیاده هستند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل یادآور شد: بررسی آمار حاکی از آن بوده که در تصادفات جرحی بیشترین حادثه مربوط به عابران پیاده بوده که شامل بیش از ۸۲۰ نفر می‌شوند.

آقامحمدی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بیش از سه هزار و ۸۶۷ دستگاه وسیله نقلیه نو شماره‌گذاری شده و بیش از ۳۷ هزار فقره نقل و انتقال مالکیت انجام پذیرفته است.

به گفته وی تاکنون چهار هزار و ۲۵۰ جلد گواهینامه رانندگی صادر شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از کاهش ۳۰ درصدی خبر می‌دهد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل یادآور شد: مهلت اجرای طرح بخشودگی جرائم رانندگانی سال گذشته تا پایان آذرماه بوده و زمان مقرر به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

آقامحمدی افزود: از ابتدای سال جاری اعمال قانون رانندگانی که به قوانین احترام نمی‌گذارند با افزایش هفت درصدی مواجه شده و افزایش نظارت‌ها در راستای حل معضلات ترافیکی، پایبندی بیشتر به قوانین و ارتقای انظباط تردد خودروها و آرامش در سفر است.

کد مطلب 4480207
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها