به گزارش خبرنگار مهر، رحیم آقامحمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال گذشته ۲۳ نفر در حوادث و تصادفات درونشهری جان خود را از دست داده بودند، آمار امسال از کاهش نزدیک به ۲۲ درصدی خبر میدهد.
وی بر ضرورت توجه مضاعف رانندگان و عابران برای جلوگیری از هرگونه حادثه دلخراش رانندگی تاکید کرد و افزود: قسمت عمده جانباختگان حوادث رانندگی عابرین پیاده هستند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل یادآور شد: بررسی آمار حاکی از آن بوده که در تصادفات جرحی بیشترین حادثه مربوط به عابران پیاده بوده که شامل بیش از ۸۲۰ نفر میشوند.
آقامحمدی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری بیش از سه هزار و ۸۶۷ دستگاه وسیله نقلیه نو شمارهگذاری شده و بیش از ۳۷ هزار فقره نقل و انتقال مالکیت انجام پذیرفته است.
به گفته وی تاکنون چهار هزار و ۲۵۰ جلد گواهینامه رانندگی صادر شده که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از کاهش ۳۰ درصدی خبر میدهد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل یادآور شد: مهلت اجرای طرح بخشودگی جرائم رانندگانی سال گذشته تا پایان آذرماه بوده و زمان مقرر به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
آقامحمدی افزود: از ابتدای سال جاری اعمال قانون رانندگانی که به قوانین احترام نمیگذارند با افزایش هفت درصدی مواجه شده و افزایش نظارتها در راستای حل معضلات ترافیکی، پایبندی بیشتر به قوانین و ارتقای انظباط تردد خودروها و آرامش در سفر است.
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