کشور برای دستیابی به توسعه نیازمند امنیت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی ظهر یکشنبه در دیدار با سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا، اظهار کرد: نیروی انتظامی منشأ پیشرفت در جامعه محسوب می‌شود، هر جامعه‌ای برای گام برداشتن به‌سوی موفقیت نیازمند امنیت است.

وی تأکید کرد: پلیس توانسته با تلاش و تقدیم جان هزاران نفر در عرصه نظم و امنیت، احساس آرامش را برای مردم به ارمغان بیاورد.

امام‌جمعه کرج اضافه کرد: اگر همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند نیروی انتظامی بهتر می‌تواند به وظایف تعریف‌شده حوزه خود عمل کرده و گام‌های بلندتری برای ارتقاء امنیت کشور بردارد.

سردار حسین اشتری نیز در این دیدار با اشاره به این‌که امنیت امروز با مشارکت مردم تأمین می‌شود، گفت: مردم مهم‌ترین مؤلفه تأمین امنیت در جامعه هستند و همیشه در کنار پلیس خدمتگزار خود بوده‌اند.

فرمانده ناجا تأکید کرد: بزرگ‌ترین سرمایه ناجا مردمی هستند که در همه صحنه همیار و پشتیبان پلیس بوده‌اند.

وی در بخش دیگری با اشاره به واقعه تروریستی اخیر که در شهرستان چابهار رخ داد، گفت: جان‌برکفان ناجا اجازه تعدی به هیچ‌کس را نداده و نمی‌دهند. پلیس برای پایداری این امنیت، اهتمام ویژه‌ای دارد که سند این ادعا، مأموران شهیدی هستند که درراه تأمین امنیت و ارتقاء آن به شهادت رسیده‌اند.