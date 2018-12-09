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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز:

کشور برای دستیابی به توسعه نیازمند امنیت است

کشور برای دستیابی به توسعه نیازمند امنیت است

کرج - نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: نیروی انتظامی منشأ پیشرفت در جامعه محسوب می‌شود، کشور برای دستیابی به توسعه نیازمند امنیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی ظهر یکشنبه در دیدار با سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا، اظهار کرد: نیروی انتظامی منشأ پیشرفت در جامعه محسوب می‌شود، هر جامعه‌ای برای گام برداشتن به‌سوی موفقیت نیازمند امنیت است.

وی تأکید کرد: پلیس توانسته با تلاش و تقدیم جان هزاران نفر در عرصه نظم و امنیت، احساس آرامش را برای مردم به ارمغان بیاورد.

امام‌جمعه کرج اضافه کرد: اگر همه دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند نیروی انتظامی بهتر می‌تواند به وظایف تعریف‌شده حوزه خود عمل کرده و گام‌های بلندتری برای ارتقاء امنیت کشور بردارد.

سردار حسین اشتری نیز در این دیدار با اشاره به این‌که امنیت امروز با مشارکت مردم تأمین می‌شود، گفت: مردم مهم‌ترین مؤلفه تأمین امنیت در جامعه هستند و همیشه در کنار پلیس خدمتگزار خود بوده‌اند.

فرمانده ناجا تأکید کرد: بزرگ‌ترین سرمایه ناجا مردمی هستند که در همه صحنه همیار و پشتیبان پلیس بوده‌اند.

وی در بخش دیگری با اشاره به واقعه تروریستی اخیر که در شهرستان چابهار رخ داد، گفت: جان‌برکفان ناجا اجازه تعدی به هیچ‌کس را نداده و نمی‌دهند. پلیس برای پایداری این امنیت، اهتمام ویژه‌ای دارد که سند این ادعا، مأموران شهیدی هستند که درراه تأمین امنیت و ارتقاء آن به شهادت رسیده‌اند.

کد مطلب 4480282

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