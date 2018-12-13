۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کردستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی گفت: ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محور سقز به دیواندره شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این کامیون بیش از ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد، افزود: راننده خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: گسترش قاچاق کالا اثرات سوء و منفی بر تولید داخلی داشته و امنیت اقتصادی را در جامعه برهم می زند و نیروی انتظامی در راستای رسالت خطیر خود با جدیت هر چه بیشتر با این معضل برخورد خواهد کرد.