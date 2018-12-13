  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۸:۲۹

فرمانده انتظامی استان کردستان خبرداد:

۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کردستان کشف شد

۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کردستان کشف شد

سنندج - فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق طی یک عملیات پلیسی در شهرستان سقز خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان کردستان، سردار علی آزادی گفت: ماموران انتظامی حین کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محور سقز به دیواندره شناسایی و با هماهنگی مراجع قضائی توقیف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این کامیون بیش از ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد، افزود: راننده خودرو دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان بیان کرد: گسترش قاچاق کالا اثرات سوء و منفی بر تولید داخلی داشته و امنیت اقتصادی را در جامعه برهم می زند و نیروی انتظامی در راستای رسالت خطیر خود با جدیت هر چه بیشتر با این معضل برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 4482960

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها