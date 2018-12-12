تیم ملی واترپلو ایران عازم کره جنوبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه واترپلو، باتوجه به دعوت مسئولان فدراسیون کره جنوبی پس از موفقیت‌های تیم ملی واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا و کسب نشان برنز این رقابت‌ها پس از ۴۴ سال، ملی پوشان ایران روز سه‌شنبه برای برگزاری یک اردو تدارکاتی مشترک و چند دیدار دوستانه تهران را به مقصد کره ترک کردند.

طبق اعلام کادر فنی تیم ملی حامد ملک خانبانان، ارشیا الماسی و مهدی یزدانخواه با توجه به حضور در لیگ صربستان در این اردو حاضر نیستند و بازیکنان جوان جایگزین آنها شده‌اند تا محک جدی برای ارزیابی عملکرد آنان باشد.

اسام تیم اعزامی به اردوی مشترک با کره جنوبی:

* شایان قاسمی

* آرش پورزرگر

* امیرحسین کیهانی

* محمدجواد عباسی

* امین قویدل

* پیمان اسدی

* خشایار قره ضیاالدین

* امیر دهداری

* سهیل رستمیان

* امیر حسین رهبر

* حسین خالدی

* حسین لاله سیاه

* امیر علی مرادی

* امید آقایی

کادر فنی:

* سرمربی: الکساندرچریچ

* مربی: وحید رضایی