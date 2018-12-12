۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

تیم ملی واترپلو ایران عازم کره جنوبی شد

با دعوت فدراسیون کره جنوبی، تیم ملی واترپلوی ایران برای برگزاری اردوی مشترک و چند دیدار دوستانه روز سه‌شنبه راهی این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری  مهر و به نقل از  فدراسیون شنا، شیرجه واترپلو، باتوجه به دعوت مسئولان فدراسیون کره جنوبی پس از موفقیت‌های تیم ملی واترپلو ایران در بازی‌های آسیایی جاکارتا و کسب نشان برنز این رقابت‌ها پس از ۴۴ سال، ملی پوشان ایران روز سه‌شنبه برای برگزاری یک اردو تدارکاتی مشترک و چند دیدار دوستانه تهران را به مقصد کره ترک کردند.

طبق اعلام کادر فنی تیم ملی حامد ملک خانبانان، ارشیا الماسی و مهدی یزدانخواه با توجه به حضور در لیگ صربستان در این اردو  حاضر نیستند و بازیکنان جوان جایگزین آنها شده‌اند تا محک جدی برای ارزیابی عملکرد آنان باشد.

اسام تیم اعزامی به اردوی مشترک با کره  جنوبی:

* شایان قاسمی
* آرش پورزرگر
* امیرحسین کیهانی
* محمدجواد عباسی
* امین قویدل
* پیمان اسدی
* خشایار قره ضیاالدین
* امیر دهداری
* سهیل رستمیان
* امیر حسین رهبر
* حسین خالدی
* حسین لاله سیاه
* امیر علی مرادی
* امید آقایی

کادر فنی:

* سرمربی: الکساندرچریچ
* مربی: وحید رضایی

ساناز سلیمان آبادی

