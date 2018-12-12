تمدید ارسال آثار به دومین جشنواره طراحی لباس کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان، براساس اعلام دبیر خانه این جشنواره، مهلت ارسال آثار به جشنواره تا ۸ دی ماه سال جاری تمدید شد و علاقمندان جهت شرکت در این رویداد، تا ۸ دی ماه سال جاری مهلت دارند.

دبیرخانه جشنواره، با توجه به استقبال طراحان و دانشجویان رشته‌های مختلف طراحی از دومین دوره برگزاری جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان، مهلت دریافت آثار را با یک هفته افزایش تا ۸ دی ماه تمدید کرد. پیش از این مهلت دریافت آثار تا پایان آذرماه تمدید شده بود.

طراحان، باید آثارخود را به همراه کد دریافتی شیما از سایت ایران مد به دبیرخانه انجمن طراحان لباس و پارچه ایران به نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان خردمند شمالی ، نبش کوچه شیده ، پلاک ۱۰۵/۱طبقه اول ارسال کنند.

طراحانی که تمایل دارند در بخش طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان شرکت کنند می‌توانند آثار خود را به صورت نمونه لباس دوخته شده به صورت کالکشن حداقل در چهارتکه به دبیرخانه انجمن طراحان لباس و پارچه ایران تحویل دهند. همچنین در بخش طراحی لباس و تصویر گری نیز می توانند آثار خود را به صورت کالکشن و دارای شناسنامه ارائه دهند.

طراحان و علاقمندان می‌توانند آثار خود را در بخش‌های مختلف جشنواره از جمله بخش رقابتی (تصویرسازی طراحی لباس، نمایش لباس، طراحی پارچه، کارگاه‌های آموزشی، بخش مسابقه زنده "از ایده تااجرا" به صورت تیمی و انفرادی، ویترین ملی، برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی با موضوع روانشناسی کودک، طراحی لباس کودک و نوجوان وبخش طراحی پارچه و تی‌شرت ارایه دهند.

علاقمندان می‌توانند جهت شرکت و کسب اطلاعات بیشتر درباره جشنواره با شماره تلفن‌های ۸۸۸۶۰۳۰۵ و ۸۸۳۱۵۶۹۳ تماس حاصل کنند.

دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان با همکاری انجمن طراحان لباس و پارچه ایران و بنیاد ملی مد و لباس از ۱۸ تا ۲۲ دی ماه سال جاری درتالار آیینه "فرهنگستان هنر" واقع در خیابان ولیعصر نبش خیابان طالقانی برگزار می‌شود.