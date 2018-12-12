به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ملک‌زاده، روز چهارشنبه در همایش علوم اعصاب پایه و بالینی، که در مرکز همایش های رازی تهران در حال برگزاری است، افزود: سن امید به زندگی در بین خانم‌ها به ۸۲ سال و در آقایان به ۷۶ سال رسیده است.

وی با عنوان این مطلب که مهم‌ترین علت ناتوانی در ایران سر درد است، گفت: بیشترین عامل مرگ و ناتوانی در ایران فشار خون است و ۳۰ درصد ایرانی بالای ۱۸ سال فشار خون دارند.

ملک زاده تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۸۰ هزار نفر فوت کردند که ۳۱۳ هزار نفر به دلیل بیماری غیر واگیر بوده است و این بیماری‌ها ۸۰ درصد مرگ‌ومیر را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: ۴۷ درصد مرگ ها در ایران در سن زیر ۷۰ سال است و حدود ۸۵هزار مرگ خیلی زودرس بوده و قابل پیشگیری است؛ضمن اینکه امید زندگی در بدو تولد بالاتر می‌رود.

معاون وزیر بهداشت، ادامه داد: سن امید به زندگی در بین ایرانیان افزایش یافته است اما باید روی بیماریه‌ای اعصاب تمرکز بیشتری داشته باشیم.

ملک‌زاده گفت: در بین بیماری‌های غیرواگیر پارکینسون رشد قابل توجهی داشته است و ۴۱ میلیون ایرانی از سردرد رنج می‌برند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، افزود: میگرن نوعی از سردردها است که باید تحقیقاتی در زمینه کنترل آنها صورت گیرد و شرکت‌های دانش‌بنیان باید در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشند.

ملک‌زاده تصریح کرد: بیماری پارکینسون از سال ۱۹۹۰ رشد دو برابری داشته و شیوع این بیماری در ایران نیز افزایش یافته است.

وی افزود: تنها ۲۰ درصد افرادی که فشار خون دارند بیماری خود را کنترل می‌کنند و بیش از نیمی از مبتلایان از بیماری خود خبر ندارند.