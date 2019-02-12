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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۱

دبیر کنگره نورولوژی مطرح کرد؛

عوامل ابتلا به بیماری ALS/ تحلیل سلول های مغز و نخاع

عوامل ابتلا به بیماری ALS/ تحلیل سلول های مغز و نخاع

دبیر کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، گفت: استعمال دخانیات، زندگی در محیط‌های صنعتی و مسمومیت با فلزات سنگین و عوامل ژنتیکی می‌تواند سبب ابتلا به بیماری ALS شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فاتحی، افزود: بیماری ALS از ضعف حرکتی ناحیه دست یا پا آغاز شده و پیش‌رونده است که با تحلیل سلول‌های حرکتی در مغز و نخاع، عضلات نیز تحلیل رفته و موجب مشکلات حرکتی شدیدی برای بیمار می شود.

وی در آستانه برگزاری بیست و ششمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، اظهار داشت: سکته مغزی، ام‌اس، اختلال حرکتی، بیماری های عصبی عضلانی یا نوروموسکولار،‌ صرع، اختلال حافظه یا دمانس، سردرد و بیماری‌های خواب از جمله محورهای این کنگره به شمار می‌رود.

فاتحی افزود: روز نخست این کنگره اختصاص به مسائل آموزشی داشته و در روزهای پس از آن آخرین پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی در حوزه بیماری‌های مغز و اعصاب توسط اساتید و صاحبنظران برجسته مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: کارگاه‌های عملی در حاشیه این گنگره در حوزه‌های مختلف همچون گرفتن نوار عصب و عضله و تزریق بوتاکس برای بیماران دچار سکته مغزی و اختلالات حرکتی برگزار می‌شود و پنلی با حضور صاحبنظران در مورد بیماری‌های خاص در حوزه نورولوژی خواهیم داشت.

این متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب با اشاره به ارسال بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه این کنگره گفت:‌ پس از داوری منتخب این مقاله ها برخی به صورت سخنرانی و برخی به صورت پوستر ارائه می‌شود.

وی افزود: متخصصین مغز و اعصاب، متخصصین طب فیزیکی، جراح مغز و اعصاب، اعصاب اطفال، روانپزشکان، پزشکان عمومی، متخصصین کودکان و سایر رشته های وابسته از جمله گروه‌های هدف در این کنگره خواهند بود و می‌توانند از دستاوردهای این کنگره بهره‌مند شوند.

فاتحی در ادامه با اشاره به اینکه سردرد، سکته مغزی، ام‌اس و پارکینسون از جمله مشکلات شایع بوده که در حوزه مغز و اعصاب بیماران به پزشکان مراجعه می‌کنند، گفت: یکی از بیماری‌هایی که امروزه بسیار مطرح شده ALS است که افراد مشهور زیادی در دنیا همچون استفان هاوکینگ به آن گرفتار شده اند. حتی نامزد ریاست جمهوری آمریکا و ورزشکاران و فوتبالیست‌های معروفی در دنیا نیز گرفتار این مشکل شده‌اند.

دبیر بیست و ششمین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران، افزود:‌ این بیماری از ضعف حرکتی ناحیه دست یا پا یا عضلات بلع و مشکلات گفتاری آغاز شده و پیش‌رونده است که با تحلیل سلول‌های حرکتی در مغز و نخاع، عضلات نیز تحلیل رفته و معمولا منجر به فوت بیمار می شود.

فاتحی گفت: هر چند که علت دقیق بیماری مشخص نیست ولی امروزه برخی تحقیقات نشان می‌دهد استعمال دخانیات، زندگی در محیط‌های صنعتی و مسمومیت با فلزات سنگین می‌تواند سبب ابتلا به این بیماری شود و در مواردی ممکن است علل ژنتیکی عامل بیماری باشد. این بیماری گاهی در تشخیص افتراقی سایر بیماری ها مانند تنگی کانال نخاعی یا دیسک‌های گردنی قرار می گیرد و در مواردی افتراق این بیماری ها از یکدیگر مشکل است، چرا که ممکن است هر دو بیماری یعنی ALS و تنگی کانال نخاع همزمان وجود داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: ALS یک بیماری هزینه بر است و فرد نیاز به مراقبت‌های ویژه دارد، این در حالی بوده که ALS جزء بیماری‌های خاص نیست و بیمه‌ها حمایت چندانی از مبتلایان نمی‌کنند ولی خوشبختانه اکنون انجمنی در جهت حمایت از این بیماران در حال تشکیل است.

کد مطلب 4540179
حبیب احسنی پور

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