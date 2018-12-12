نامه شهردار منطقه ۱۲ به رئیس کمیته امداد درباره یک خانه

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد سعادتی شهردار منطقه ۱۲ در نامه ای به سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی نوشت: با عنایت به آگهی مزایده شماره ۸۹ روز ۲۰ آذرماه امسال در خصوص ساختمان قدیمی خیابان فردوسی، خیابان صادق پلاک های ۸ و ۱۰ و با توجه به ارزش های معماری ساختمان فوق به عنوان اثر معماری تاریخ معاصر تهران، هرگونه تخریب و نوسازی آن نیازمند بررسی های دقیق است.

بنابراین خواهشمند است دستور دهید تا تعیین تکلیف ساختمان مذکور، موضوع از دستور کار مزایده خارج شود. در همین راستان منطقه ۱۲ آمادگی خود را در جهت تسهیل شرابط به سازی، مرمت و همچنین بهره برداری اقتصادی تمامی ساختمانهای واجد ارزش تاریخی آن کمیته که تخریب و نوسازی آن ممکن نیست، اعلام می دارد. ضمنان این منطقه آمادگی دارد نسبت به بهره برداری مشترک از ابنیه واجد ارزش آن سازمان با لحاظ منافع شهری و عمومی اقدام کند.

روز گذشته خبرگزاری مهر در خبری نوشت: خانه خیابان صادق تنها بنای باقی مانده ویلایی مهندس صادق به متراژ ۲هزار و ۲۲۴ متر است که به قیمت ۱۶ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان به مزایده گذاشته شده است.