پیام تبریک سرلشکرجعفری به فرمانده دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی کسب عنوان نخست دانشگاه های علوم پزشکی همطراز درکشور توسط دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیه الله الاعظم(عج)، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی کسب این عنوان را به فرمانده و آحاد کارکنان این دانشگاه تبریک گفت.

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سرتیپ دوم پاسدار دکتر علیرضا جلالی

فرمانده دانشگاه علوم پزشکی حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)

سلام علیکم؛

موفقیت آن دانشگاه را در کسب رتبه نخست دانشگاه های علوم پزشکی همطراز در سطح کشور که نشان از قابلیت های علمی، کارآمدی و حاکمیت روح انقلابی در آن مجموعه می باشد تبریک می گویم. بی‌شک این افتخار که برگ زرین دیگری است از مباهات نامه سپاه به عنوان یکی از اثرگذارترین مولفه در پیشبری و پیشرانی انقلاب اسلامی، مرهون مجاهدت های علمی و تحقیقاتی محققین و پژوهشگران عزیزی است که هماره دل در گرو اقتدار علمی و اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در عرصه علوم پزشکی داشته و دارند.

اینجانب از تلاش های خالصانه، بی‌دریغ و ارزنده این عزیزان و جنابعالی به عنوان فرمانده دانشگاه که در تحقق این مهم علیرغم محدودیتهای موجود همت مضاعف نموده‌اید تقدیر و تشکر می نمایم.



از خداوند متعال برای شما، همکاران محترم و همه مجاهدان سختکوش این عرصه دوام توفیق و مجاهدت تحت زعامت حکیمانه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی ) مسئلت دارم.

سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی