گسترش همکاری ها جهت کاهش آثار تحریم ها ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علاءالدین بروجردی امروز - چهارشنبه - در دیدار «کانگ سام هیون» سفیر کره شمالی در تهران، بر ضرورت توسعه همکاری ها در زمینه های مختلف، جهت کاهش آثار تحریم های ظالمانه اعمال شده آمریکا علیه دو کشور تأکید کرد و افزود: ظرفیت های فراوانی در ایران و کره شمالی وجود دارد که باید با برنامه ریزی دقیق و مناسب از این فرصت ها در جهت منافع ملی دو کشور بهره برد.

وی با مثبت ارزیابی کردن سفر هیأتی از گروه دوستی پارلمانی کشورمان به پیونگ یانگ بیان کرد: ارتباطات پارلمانی میان مجالس دو کشور می تواند تسهیل کننده مراودات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فیمابین باشد.

رییس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران- کره شمالی بر اهمیت اجرایی شدن توافقات کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، تبادل دانشجو میان دانشگاه های دو کشور، همکاری در بخش معادن، فراهم کردن و تسهیل حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری های مشترک، تأسیس نمایشگاه دائمی محصولات ایرانی در کره شمالی تأکید کرد.

سفیر کره شمالی در تهران: از همکاری با ایران در بخش های مختلف استقبال می کنیم

«کانگ سام هیون» سفیر کره شمالی در تهران نیز در این دیدار روابط تاریخی دو کشور را دوستانه و رو به رشد دانست و بیان کرد: استفاده بهینه از بسترهای موجود اقتصادی و کشاورزی در کره شمالی و ایران می تواند به گسترش مناسبات هرچه بیشتر منجر شود.

وی سفر هیأتی از گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به پیونگ یانگ را با اهمیت خواند و افزود: توسعه مراودات میان کشورهای مستقل دنیا در برابر فشار و تحریم های آمریکا به ارتقا سطح مناسبات و کاهش آثار تحریم های اعمال شده کمک خواهد کرد.

سفیر کره شمالی، جمهوری اسلامی ایران را کشوری قدرتمند در منطقه و جهان دانست و یادآور شد: پیشرفت های نظامی، علمی و فناوری ایران همواره مورد توجه مقامات کره شمالی بوده است و از هرگونه همکاری در بخش های مختلف با جمهوری اسلامی ایران استقبال و حمایت می کنیم.

