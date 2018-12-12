به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی نوشت: اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی که تصریح دارد: «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» عمل شود، از بروز لایه های پنهانی در بودجه و مخفی کاری دستگاهها جلوگیری می شود.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی عمل شود، از بروز لایه های پنهانی در بودجه و مخفی کاری دستگاهها جلوگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی نوشت: اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی که تصریح دارد: «کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» عمل شود، از بروز لایه های پنهانی در بودجه و مخفی کاری دستگاهها جلوگیری می شود.
کد مطلب 4483725
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