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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۰۹

کدخدایی:

اجرای اصل ۵۳ می‌تواند از بروز لایه‌های پنهانی دربودجه جلوگیری کند

اجرای اصل ۵۳ می‌تواند از بروز لایه‌های پنهانی دربودجه جلوگیری کند

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی عمل شود، از بروز لایه های پنهانی در بودجه و مخفی کاری دستگاهها جلوگیری می شود. ‎

‏به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان طی مطلبی در فضای مجازی نوشت: اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی که تصریح دارد: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.» عمل شود، از بروز لایه های پنهانی در بودجه و مخفی کاری دستگاهها جلوگیری می شود.

کد مطلب 4483725

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    نظرات

    • DE ۰۸:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      برای تضمین سلامتی اجرای این بند قانون اساسی پادزهر اجرایی کنار این قانون گذاشته بشه یعنی دادگاهی: اگر مدیری از بیت المال دزدی کرد دیه ای طبق قرآن و مجازات قانون (شامل زندان و جریمه نقدی) تعیین شود.

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