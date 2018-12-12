میزان مشارکت نمایندگان دررأی گیری هامنتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مجلس شورای اسلامی، در راستای سیاست شفاف‌سازی و در چارچوب انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعالیت نمایندگان مجلس، در اولین گام، اقدام به انتشار دو گزارش از "اطلاعات حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس و کمیسیون های تخصصی" و "میزان مشارکت در رأی گیری های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی" کرده است.

لازم به ذکر است این گزارش صرفاً مربوط به حدود یک سوم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با تکمیل فرم، موافقت خود را با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری خانه ملت اعلام کرده اند.

امکان انتشار اطلاعات دیگر نمایندگان نیز پس از اعلام موافقت ایشان به صورت مکتوب، وجود خواهد داشت.

به گزارش مهر، احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس پیش از این در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با دستور ⁧لاریجانی‬⁩ در پی نوشت نامه سازمان مردم نهاد ⁧‫«شفافیت ایران‬⁩» تعداد ۱۰۷ نفراز نمایندگان داوطلبانه اعلام کردند که حضور و غیاب و مشارکت در آراء صحن علنی توسط فناوری مجلس ماهیانه جهت اطلاع عموم مردم منتشر شود؛ امیدواریم از ماه آینده عملیاتی گردد. (اینجا بخوانید)

گزارش فعالیت نمایندگان از تاریخ 97/8/1 لغایت 97/8/30 می باشد که به شرح ذیل است:

" گزارش اطلاعات حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی "

" گزارش میزان مشارکت در رأی گیری های جلسات علنی مجلس شورای اسلامی "