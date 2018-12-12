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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۳

اطلاعیه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)؛

ماموریتی به قرارگاه خاتم(ص) پیرامون مسکن مهرپردیس واگذار نشده است

ماموریتی به قرارگاه خاتم(ص) پیرامون مسکن مهرپردیس واگذار نشده است

روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) با تکذیب خبر منتشره دربرخی رسانه ها و فضای مجازی اعلام کرد: در خصوص پروژه مسکن مهر پردیس ماموریتی به قرارگاه واگذار نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی انتشار خبری در فضای مجازی و برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) به فاز عملیاتی پروژه های مسکن مهر پردیس روابط عمومی این قرارگاه اعلام کرد: خبر منتشره در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در فاز عملیاتی مسکن مهر اساساً کذب است و در این خصوص هیچ مأموریتی به سپاه و این قرارگاه واگذار نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) همواره آمادگی خود برای کمک به دولت و بهبود زندگی و معیشت مردم را اعلام و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: در خصوص ایجاد زیرساخت‌ها، آماده سازی و محوطه سازی مسکن مهر پردیس از جمله احداث پل و... نیز تا کنون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) هیچگونه قراردادی را منعقد نکرده است.

کد مطلب 4483804

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    نظرات

    • DE ۰۸:۳۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      پس خبر تسنیم چیه ؟

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