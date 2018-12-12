ماموریتی به قرارگاه خاتم(ص) پیرامون مسکن مهرپردیس واگذار نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در پی انتشار خبری در فضای مجازی و برخی شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) به فاز عملیاتی پروژه های مسکن مهر پردیس روابط عمومی این قرارگاه اعلام کرد: خبر منتشره در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در فاز عملیاتی مسکن مهر اساساً کذب است و در این خصوص هیچ مأموریتی به سپاه و این قرارگاه واگذار نشده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) همواره آمادگی خود برای کمک به دولت و بهبود زندگی و معیشت مردم را اعلام و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده اند.



در این اطلاعیه تصریح شده است: در خصوص ایجاد زیرساخت‌ها، آماده سازی و محوطه سازی مسکن مهر پردیس از جمله احداث پل و... نیز تا کنون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) هیچگونه قراردادی را منعقد نکرده است.