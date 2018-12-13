شرکت نفتی چین به دعوی مربوط به نقض تحریمهای ایران فیصله داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک شرکت چینی فعال در عرصه خدمات نفتی موسوم به «گروه ژره» موافقت کرده است که با پرداخت بیش از ۲.۷ میلیون دلار، به دعوی مربوط در خصوص روابط تجاری با ایران و نقض تحریمهای آمریکا علیه تهران خاتمه دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا در اتهامات وارده خود به ۱۱ نمونه «آشکار» از انتقال اقلام مرتبط با میادین نفتی همچون قطعات یدکی، لوله های کویل و پمپ اشاره کرد و آن را «موردی فاحش» خواند؛ و اینکه گروه ژره عامدانه این موارد نقض را افشاء نکرده است.

نمایندگان این شرکت نفتی چین تاکنون از اظهارنظر در این باره خودداری کرده اند.

وزارت خزانه داری آمریکا در اعلامیه منتشره بر روی تارنمای خود ادعا کرد: «موارد نقض فاحش شامل صادرات یا صادرات مجدد و اقدام به صادرات یا صادرات مجدد کالاهای ساخت آمریکا است که مقصد نهایی آنان مصرف کنندگان در ایران از طریق چین بود».

این وزارتخانه در ادامه مدعی شد که «گروه ژره با علم به این که برخی اقلام ساخت آمریکا قرار است برای تولید یا افزوده شدن به کالاهای ساخت چین و سپس عرضه، ارسال از طریق دریا یا صادرات مجدد به دست مصرف کنندگان نهایی در ایران برسد، این اقلام را صادر کرد».

گفتنی است که در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای ایران در ماه مه، واشنگتن به بهانه برنامه هسته ای و موشک بالستیک و همچنین نقض ادعایی حقوق بشر در ایران، مجدداً تحریمهایی علیه تهران وضع کرده است.