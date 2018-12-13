بازی با تراکتورسازی سخت است/ مشکلی با شجاعی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی ظهر امروز پنج شنبه در نشست خبری قبل از بازی تراکتورسازی تبریز با فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: برای دیدن هواداران تبریزی هیجان دارم. تراکتورسازی هواداران زیادی دارد و بازی برابر این تیم واقعا سخت است.

وی با تاکید بر اینکه بازی فردا برای ما و تراکتورسازی دشوار است، افزود: تراکتورسازی تیمی پرمهره است که در دیدارهای اخیرش گل نخورده و بیشتر از ما هم گل زده و امتیاز کسب کرده است.

قطبی با اشاره به مهمان نوازی تبریزی ها گفت: مردم تبریز از فرودگاه تا هتل مهمان نوازی خوبی از ما داشتند. تبریز یکی از شهرهای زیبایی است که در آسیا دیده‌ ام.

وی با بیان اینکه می ‌دانم فردا ۱۰۰ هزار هوادار باتعصب برای تشویق به استادیوم تبریز می ‌آیند، گفت: هدف ‌های بزرگی برای باشگاه فولاد دارم و می‌ خواهم از استعدادهای موجود استفاده کنم.

قطبی با بیان اینکه در تیم اتحاد و همدلی را ایجاد کرده ام افزود: سیزدهمین تمرین را با فولاد انجام دادم و سعی کردم روی عملکرد بازیکنان تاثیرگذار باشم.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز گفت: فرشاد سالاروند به دلیل محرومیت نداریم ولی بقیه بازیکنان بازی می کنند.

وی در خصوص روحیه و انگیزه بازیکنان تیمش نیز گفت: با روحیه خوبی به مصاف تراکتورسازی خواهیم رفت. بازیکنان آماده هستند.

قطبی با اشاره به اینکه همیشه تیم تراکتورسازی و هوادارانش را دوست داشتم، گفت: برخی وقت ها پیشنهادها و صحبت‌ هایی برای مربی ‌گری در این تیم با من شده بود ولی هرگز توفیق حضور در تراکتورسازی را پیدا نکرده ام.

سرمربی فولاد خوزستان با بیان اینکه اختلافی با مسعود شجاعی ندارم، گفت: من سه بازیکن بزرگ تراکتورسازی را دوست دارم، با شجاعی هیچ مشکلی ندارم و بعد از آن روز دو بار دیدار داشتیم. شجاعی در جام‌ ملت ‌های آسیا در فرم خوبی قرار داشت ولی به دلیل آنفولانزا افت کرد.

وی سپس در خصوص احسان حاج صفی گفت: احسان یکی از بهترین دفاع چپ ‌های‌ آسیا است. تراکتورسازی بازیکنان پرمهره و خوبی همچون حاج صفی، شجاعی و دژاگه در ترکیبش دارد. این سه بازیکن برای من دوست داشتنی هستند.

وی با بیان اینکه من کار سخت را دوست دارم و برای همین فولاد را انتخاب کردم، گفت: همه می ‌توانند یک تیم پرمهره را اداره کنند اما کم‌تر کسی می‌تواند تیمی مثل فولاد را که وضعیت خوبی در جدول ندارد، جمع و جور کند.

تیم های تراکتورسازی و فولاد خوزستان روز جمعه در چارچوب رقابت های هفته پایانی نیم فصل اول به مصاف یکدیگر می روند.

این مسابقه با توجه به حضور افشین قطبی در فولاد و قبول هدایت این تیم می تواند جذابیت های زیادی داشته باشد. از آنجایی که در تراکتورسازی نیز چندتن از شاگردان سابق قطبی حضور دارند، می توان شاهد یک رقابت حساس و پرهیجان باشیم.