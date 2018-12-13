داوری افتضاح بود/ قرار است یک تیم خاص قهرمان شود

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زکی پور پس از تساوی بدون گل تیمش در ورزشگاه آزادی برابر پدیده گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و باید این دیدار را با پیروزی به پایان می رساندیم اما متأسفانه داوری اجازه این کار را به ما نداد.

وی تأکید کرد: داوری افتضاح بود و بلایی بر سر ما آورد که نتوانیم امتیازی را به دست آوریم.

زکی پور گفت: در شهر رشت هم که بازی داشتیم این داور ما را اذیت کرد و من نمی دانم چرا کمیته داوران در این خصوص دخالت نمی کند. قضاوت او آنقدر ضعیف بود که تمام تماشاگران هم نسبت به این موضوع معترض شده و علیه او شعار دادند.

مدافع استقلال در پاسخ به این سوال که گفته می شود قرار است یک تیم خاص به قهرمانی دست پیدا کند، تصریح کرد: با این صحبت ها موافقم و این موضوع صد درصد صحت دارد اما مطمئن باشید در نیم فصل دوم تمام تلاشمان را می کنیم به قهرمانی دست یابیم.

وی در پایان گفت: مطمئنا بعد از تعطیلات لیگ شما یک استقلال متفاوت را شاهد خواهید بود که برای قهرمانی می جنگد.