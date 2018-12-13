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۲۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۹

مدافع استقلال:

داوری افتضاح بود/ قرار است یک تیم خاص قهرمان شود

داوری افتضاح بود/ قرار است یک تیم خاص قهرمان شود

مدافع استقلال گفت: داوری بازی با پدیده افتضاح بود و همه دیدند که سوت هایش به ضرر استقلال تمام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زکی پور پس از تساوی بدون گل تیمش در ورزشگاه آزادی برابر پدیده گفت: بازی خوبی را انجام دادیم و باید این دیدار را با پیروزی به پایان می رساندیم اما متأسفانه داوری اجازه این کار را به ما نداد.

وی تأکید کرد: داوری افتضاح بود و  بلایی بر سر ما آورد که نتوانیم امتیازی را به دست آوریم.

زکی پور گفت: در شهر رشت هم که بازی داشتیم این داور ما را اذیت کرد و من نمی دانم چرا کمیته داوران در این خصوص دخالت نمی کند. قضاوت او آنقدر ضعیف بود که تمام تماشاگران هم نسبت به این موضوع معترض شده و علیه او شعار دادند.

مدافع استقلال در پاسخ به این سوال که گفته می شود قرار است یک تیم  خاص به قهرمانی دست پیدا کند، تصریح کرد: با این صحبت ها موافقم و این موضوع صد درصد صحت دارد اما مطمئن باشید در نیم فصل دوم تمام تلاشمان را می کنیم به قهرمانی دست یابیم.

وی در پایان گفت: مطمئنا بعد از تعطیلات لیگ شما یک استقلال متفاوت را شاهد خواهید بود که برای قهرمانی می جنگد.

کد مطلب 4484387

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    نظرات

    • IR ۱۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
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      اینا دیگه خیلی پر رو هستند. اگه بازی پدیده عقب نمی افتاد می باختن. توی دربی و کلی بازی دیگه به نفعشون سوت می زنند و وقتی می بینند باز حریف سرورشون با کلی مصدوم و محروم نمی شن بهانه های الکی میارن.
    • mojtaba IR ۲۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۲
      0 1
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      الان اگه پدیده میباخت که بیشتر به نفع اون تیم خاص مورد نظر استقلالیا بود که، استقلالیا الکی جو میدن، تیمای ته جدولی ام که بازی دارن و داوری اشتباه میکنه، میگن اینا واسه اینه که یه تیم خاص قهرمان شه
    • احمدیان IR ۰۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۳
      0 1
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      فرار رو به جلو. ضعف تیم و چیدمان غیر فنی شفر را در نتیجه گیری جستجو کرد

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