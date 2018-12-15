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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۶

حضور سازمان «سمت» در نمایشگاه کتاب بیروت و هرات

حضور سازمان «سمت» در نمایشگاه کتاب بیروت و هرات

سازمان «سمت» در شصت و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت و هفتمین نمایشگاه کتاب هرات حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) با به نمایش گذاشتن کتاب‌های آموزش زبان فارسی، زبان تخصصی انگلیسی ESP،‌ هنر و عربی خود در غرفه جمهوری اسلامی ایران که توسط رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت اداره می‌شود، در نمایشگاه بیروت حضور دارد.

در این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت، بیش از ۱۷۰ ناشر لبنانی و ۶۵ ناشر عربی و خارجی از کشورهای مصر، سوریه، کویت، ایران، ترکیه، قبرص، سودان، عمان، اوکراین، اردن و ... شرکت کرده‌اند. 

نمایشگاه بین‌المللی کتاب بیروت که از قدیمی ترین نمایشگاه‌های کتاب در جهان عرب به شمار می‌رود، ۶ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۱۸ (۷ تا ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷) در مرکز سی ساید ـ ارینا در قلب بیروت برگزار می‌شود.

همچنین  سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) از طریق نمایندگی خود در کشور افغانستان، با جدیدترین آثار این سازمان در رشته‌های ادبیات، زبان‌شناسی، تاریخ، باستان‌شناسی، جغرافیا، اقتصاد، حقوق، مدیریت، علوم سیاسی، روان‌شناسی، علوم اجتماعی و هنر، در این نمایشگاه حضوری فعال و مؤثر داشت و مورد استقبال اساتید و دانشجویان قرار گرفت. 

در این نمایشگاه، ۳۵ ناشر ایرانی و ۲۵ ناشر افغانستانی حضور داشتند و ۵۰ هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف ادبی، فرهنگی، هنری، تاریخ، جغرافیا، فلسفه، عرفان و ... در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفت.

از منظر بازدیدکنندگان، عرضه کتاب‌های جدیدالانتشار، از ویژگی‌های بارز این دوره از نمایشگاه به شمار می‌رفت که آن را پربارتر از دوره های پیشین کرده بود.   

هفتمین نمایشگاه کتاب هرات در سالن کتابخانه عامه، واقع در شمال پارک فرهنگ شهر هرات برگزار شد.

کد مطلب 4485556
سارا فرجی

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