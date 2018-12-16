به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در واکنش به عدم ترخیص واگن های متروی تهران، توضیح داد: با توجه به اینکه روش خرید قطعات این واگن ها به صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) و از محل تسهیلات ارزی بود و اظهار این کالاها به گمرک پس از ارسال اسناد از طرف فروشنده به بانک عامل و ظهرنویسی اسناد از سوی بانک شهر و واگذاری اسناد به شرکت متروی تهران امکان پذیر بوده است بنابراین شرکت متروی تهران در این مدت جهت دریافت اسناد گمرکی و حمل این کالاها فرآیندهای فوق الذکر را طی نموده است اما با توجه به بررسی های به عمل آمده تا این لحظه این قطعات به گمرک اظهار نشده است.

بر اساس پیگیری های گمرک و با توجه به اظهارات مسئولان شهرداری تهران مشکلات مربوط به تسهیلات ارزی قطعات واگن ها از سوی شهرداری حل و این تسهیلات دریافت و تحویل بانک شده و اسناد حمل و گمرکی مربوطه از بانک شهر دریافت گردیده است.

لذا در صورت اظهار قطعات واگن های متروی تهران به گمرک، در کمترین زمان ممکن تشریفات گمرکی این کالاها انجام و از گمرک ترخیص خواهد شد.