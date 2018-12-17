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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۷:۴۰

نقل و انتقالات لیگ هجدهم؛

بازیکنی که هدف مشترک استقلال و پرسپولیس برای نیم فصل است

بازیکنی که هدف مشترک استقلال و پرسپولیس برای نیم فصل است

تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس خواستار به خدمت گرفتن یک بازیکن از استقلال خوزستان برای نیم فصل دوم لیگ برتر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ هجدهم تمامی تیم ها به دنبال جذب بازیکنانی هستند که بتوانند نقاط ضعف خود را پوشش دهند.

یکی از بازیکنانی که این روزها مورد توجه دو تیم استقلال و پرسپولیس قرار دارد، یونس دلفی مهاجم استقلال خوزستان است که تا چند روز آینده وضعیتش مشخص خواهد شد و به یکی از دو تیم استقلال یا پرسپولیس خواهد پیوست.

دلفی در ابتدای فصل هم از استقلال تهران پیشنهاد داشت اما بنا به دلایلی نتوانست پیراهن آبی پوشان را بر تن کند اما گفته می شود حضور او در استقلال تقریبا قطعی است و به احتمال زیاد این مهاجم در نیم فصل دوم  با استقلال تهران به میدان خواهد آمد.

کد مطلب 4486354

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    نظرات

    • پرسپولیسی IR ۱۱:۰۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
      3 5
      پاسخ
      بازار گرمی نکنید. ما پرسپولیسی ها نمیخواهیمش
      • محمد IR ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
        0 0
        نخواهد امد 😁
    • پرسپولیسی IR ۱۱:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
      3 5
      پاسخ
      بازار گرمی نکنید. ما پرسپولیسی ها نمیخواهیمش
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
      0 6
      پاسخ
      برانكو به من كه دوست دلفي هستم گفت: حتما با يوسف صحبت كن كه بياد پرسپوليس. و قول داد كه در تمام بازي ها بازيش بده.
      • اکبر IR ۱۳:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
        0 0
        دروغ نگو برانکو از چنین بازیکنانی متنفر است
      • مهدی IR ۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
        0 0
        برررررو تو که راست می گی. زبان کروات هم بلدی بچه آبودانم که هستی و...
      • IR ۱۶:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
        0 0
        خدا شفات بده
    • IR ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      این دوست دلفی کیه که اسمش رو هم نمیدونه؟؟ وای پوکیدم از خنده. نوشته دلفی دوستمه، برانکو به من گفت یوسف بیاد پرسپولیس. تو دوستشی ولی نمیدونی اسمش یونس هست؟

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