بازیکنی که هدف مشترک استقلال و پرسپولیس برای نیم فصل است

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ هجدهم تمامی تیم ها به دنبال جذب بازیکنانی هستند که بتوانند نقاط ضعف خود را پوشش دهند.

یکی از بازیکنانی که این روزها مورد توجه دو تیم استقلال و پرسپولیس قرار دارد، یونس دلفی مهاجم استقلال خوزستان است که تا چند روز آینده وضعیتش مشخص خواهد شد و به یکی از دو تیم استقلال یا پرسپولیس خواهد پیوست.

دلفی در ابتدای فصل هم از استقلال تهران پیشنهاد داشت اما بنا به دلایلی نتوانست پیراهن آبی پوشان را بر تن کند اما گفته می شود حضور او در استقلال تقریبا قطعی است و به احتمال زیاد این مهاجم در نیم فصل دوم با استقلال تهران به میدان خواهد آمد.