برانکو غرور را به پرسپولیس برگرداند/ ژاپن و کُره جای ما را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدوی کیا در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: چند ماه پیش در تمرین پرسپولیس حاضر شدم. می دانم شرایط پرسپولیس سخت است. نقل و انتقالات باشگاه بسته و مشکلات تیم زیاد بود.

وی افزود: الان پرسپولیس جزو سه تیم بالای جدول است و نایب قهرمان آسیا هم شده است. باید به مجموعه پرسپولیس تبریک گفت. این تیم کار بزرگی انجام داده است.

بازیکن پیشین پرسپولیس درباره هجمه ای که علیه این تیم به واسطه اشتباهات داوری ایجاد شده است، تصریح کرد: به این مسائل ورود نمی کنم. اشتباهات داوری همه جای دنیا هست. کشورهای دیگر با تکنولوژی این اشتباهات را کنترل می کنند. کشور ما هم به کمک داور ویدئویی نیاز دارد. اشتباهات داوری برای همه تیم ها هست نه فقط پرسپولیس. اگر این تکنولوژی بیاید این حرف و حدیث ها تمام می شود.

مهدوی کیا درباره اینکه همیشه حامی تیم ملی بوده است ولی بحث هایی بین کی روش و برانکو ایجاد شده است، گفت: همه ما ایرانی هستیم. تیم ملی اولویت تمام ما است. همیشه از تیم ملی حمایت کرده ام و می دانم موفقیت این تیم چقدر مهم است. حرف هایی که بوجود آمده است را راحت تر می شد با یک جلسه مشترک برطرف کرد. فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس می توانستند راحت تر این مسائل را حل کنند. مردم همیشه عاشق تیم ملی بوده اند و امیدواریم این تیم نتیجه خوبی در جام ملت های آسیا بگیرد. همه منتظرند تیم ملی قهرمان آسیا شود.

وی درباره مصاحبه اش با سایت باشگاه پرسپولیس و اینکه از برانکو به عنوان بهترین مربی خارجی ایران یاد کرده است که ممکن است موضعگیری برابر سایر مربیان خارجی تلقی شود، تصریح کرد: دنبال این جریانات حاشیه ای نبودم. درباره عملکرد برانکو از من سئوال شد که نسبت به عملکردش گفتم او با تیم المپیک ما قهرمان شده، در جام ملت ها عملکرد درخشانی داشته و به جام جهانی هم رفته است. برانکو دو سال پیاپی پرسپولیس را قهرمان کرده و به فینال آسیا رسانده است. به خاطر عملکرد ایشان گفتم بهترین مربی بوده است. راجع به عملکرد صحبت کرده ام.

مهدوی کیا یادآور شد: صحبت درباره حاشیه همیشه هست و رسانه ها هم به آن دامن می زنند. لزومی نمی بینم به آن ورود کنم. از تیم ملی در جای خودش حمایت کرده ام. از پرسپولیس هم همیشه حمایت کرده ام چون از کودکی این تیم را دوست داشتم. برانکو را مربی بسیار خوبی می دانم چون با او کار کرده ام. هر موقع هم صحبت کرده ام راجع به عملکردش بوده است. او در چند سال گذشته مربی بسیار موفقی بوده است. بعد از چند سالی که پرسپولیس موفقیت نداشت، برانکو غرور را به هوادارانش بازگردانده است. پرسپولیسِ برانکو فوتبال رو به جلو و هجومی را بازی می کند.

وی درباره عملکرد لژیونرهای فعلی فوتبال ایران و نقش تیم ملی در اینباره تصریح کرد: بحث لژیونر شدن بازیکنان ما به تیم ملی و سرمربی آن بر نمی گردد. این به تیم های پایه و باشگاه ها بر می گردد. مربی تیم ملی نمی تواند به تنهایی این کار را انجام بدهد. این باشگاه ها هستند که باید در رده پایه بازیکن بسازند. یک مثال ساده می زنم. اوایل سال هایی که در آلمان بودم، نزدیک به ۱۳ یا ۱۴ بازیکن ایرانی در این کشور بودیم. ژاپنی ها و کره ای ها در فوتبال پایه سرمایه گذاری کردند و جای ما را گرفتند. الان در هر تیم آلمانی یکی دو بازیکن از این کشورها هستند. لیگ کشوری مثل آلمان جای ما بود اما فوتبال پایه را رها کردیم. این مسائل به مربی تیم ملی ربطی ندارد.

مهدوی کیا ادامه داد: ما دو بار به جام جهانی رفتیم که بازیکنان از این ویترین استفاده نکردند. الان جوری شده است که ستاره ای نداشتیم از تیم ملی به یک باشگاه بزرگ برود. اگر جهانبخش در انگلیس حضور دارد به واسطه حضورش در باشگاه آلکمار بود که آقای گل شد. متاسفانه در سالهای گذشته ستاره های ما نتوانستند به لیگ های معتبر اروپا بروند. خودم دوست دارم در آلمان هر تیم یک بازیکن ایرانی داشته باشد.

وی در خصوص اینکه در ایران از فوتبال پایه حمایت نمی شود، گفت: در فوتبال ملی خوب عمل می شود ولی هزینه هایی که برای تیم بزرگسال می شود، یک هزارمش را در فوتبال پایه انجام نمی دهیم. اگر برای تیم لیگ برتری ۲۰ میلیارد هزینه می کنیم برای پایه باید حداقل ۱ میلیارد هزینه کنیم. مربیان پایه تامین نیستند و کلاس های روز دنیا را نمی روند. فدراسیون هم با دعوت ۲۰ بازیکن به تیم های ملی پایه، به صورت گلخانه ای بازیکنان پایه را پرورش می دهد.

بازیکن پیشین پرسپولیس در پاسخ به سئوالی مبنی بر شانس تیم ملی ایران برای قهرمانی در جام ملت های آسیا با کی روش، گفت: تیم ما همیشه جزو بهترین های آسیا بوده است. در جام ملت ها همیشه کاندیدای قهرمانی بودیم. در بعضی تورنمنت ها حذف شدیم و در بعضی ها به جمع چهار تیم رسیدیم. این نسل از تیم ملی فوتبال باید نشان بدهد تیم اول آسیا هستیم و باید به فینال برسیم. این کار ساده ای نیست. عربستان، امارات، ژاپن، استرالیا و کره جنوبی مدعی هستند. خود من دو بار حسرت صعود به فینال آسیا را داشته ام.

مهدوی کیا در پایان در خصوص حضور مربیان پایه هامبورگ در تمرین پرسپولیس و احتمال همکاری با این باشگاه، گفت: الان چند روز است با حضور مربی دوم هامبورک دوره هایی را برگزار کردیم. هدفمان این است دانش فوتبال اروپا را در حد خودمان به ایران بیاوریم. امکان همکاری در تمام زمینه ها هست.