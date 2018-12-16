به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان امروز یکشنبه طی حکمی بهزاد پاکزاد را به عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون، جایگزین رضا کیارستمی کرد.

کیارستمی در حالی با حکم برکناری از دبیری فدراسیون تیروکمان مواجه شد که در زمان ریاست صفایی و طی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ دبیر این فدراسیون بود. وی این مسئولیت را طی دوره محمدعلی شجاعی در فدراسیون تیروکمان را نیز بر عهده داشت و در ۶ ماه گذشته که شعبانی بهار ریاست این فدراسیون را بر عهده داشت نیز عهده دار بود.

با همه اینها وی در حالی امروز شاهد برکناری خود بود که پیش از این و طی روزهای گذشته هیچ صحبتی در این زمینه مطرح نشده بود.

رضا کیارستمی دبیر برکنار شده فدراسیون تیروکمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه همین امروز صبح از برکناری خود مطلع شد، گفت: به هر حال هر آمدنی، رفتنی هم دارد. قرار نیست جایگاه افراد ثابت و همیشگی باشد. اصلا خود من بعد از انتخابات فدراسیون با آقای شعبانی بهار در مورد دبیری فدراسیون صحبت کردم و اینکه اگر گزینه مدنظر دارد از وی استفاده کند. طی ماه های گذشته اما هیچ صحبت دیگری در این زمینه مطرح نشد.

وی تصریح کرد: اینکه من از پست دبیری فدراسیون را واگذار کنم، صحبتی بود که همین امروز صحبت مطرح شد و بلافاصله هم حکمِ فرد جدید صادر شد. البته این هم از حقوق هر رئیس جدید است که نفرات و همراهانش را با سلیقه خود بچیند.

دبیر برکنار شده فدراسیون تیروکمان با بیان اینکه بیماری ریوی دارد و به همین دلیل با کنار گذاشتن مسئولیت های دبیری مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: تا پایان امسال با فدراسیون قرارداد دارم. بنابراین همچنان به همکاری با این فدراسیون ادامه خواهم داد. قرار است این همکاری در بخش دیگری انجام شود.

کیارستمی تاکید کرد: تا پایان ماه جاری فرصت دارم تا در مورد بخشِ جدید و اینکه در کدام قسمت می توانم همکاری داشته باشم، فکر کرده و تصمیم بگیرم.