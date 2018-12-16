اعتراض غیرانتفاعی ها به بند ۴ استیضاح وزیر علوم

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بند ۴ استیضاح وزیر علوم مربوط به مساله غیرانتفاعی ها است، دراین بند آمده، «نابسامانی در اجرای طرح آمایش سرزمینی و اجرای سلیقه ای عملکرد نابسامان شورای گسترش آموزش عالی در ارائه مجوزرشته به ویژه به مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی، عدم رعایت استاندارد در جذب هیئت علمی برای موسسات غیرانتفاعی و گسترش تحصیلات تکمیلی بدون داشتن هیئت علمی».

وی ادامه داد: دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی با مشکلاتی روبر هستند، ولی نسبت به بند مذکور اعتراض داشته بنابراین نامه ای به محمدرضا عارف، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نوشته ایم که آن را ارسال خواهیم کرد، بند ۴ اسیضاح وزیر علوم با حقیقت فاصله دارد دلیل آن نیز این است که در آنجا ۴ مورد ذکر شده که هر ۴ مورد مشکل دارد.

رئیس اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی افزود: از مجموع کل دانشجویان کشور تنها ۱۰ درصد دانشجویان در بخش غیرانتفاعی در حال تحصیل هستند، اینکه اعلام شده نابسامانی درطرح آمایش مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی است از حقیقت به دور است.

وی ادامه داد: در بخشی از این بند آمده عدم رعایت استاندارد در جذب هیئت علمی در صورتی که شورای گسترش آموزش عالی تاکید دارد، رشته‌های درسی دارای یک دانشیار و ۲ استادیار باشند و وزارت علوم دارای یک سیستم متمرکز پذیرش دانشجو است که تا برای هر رشته یک دانشیار و ۲ استادیار معرفی نشود رشته ای ارائه نمی شود.

آهون منش افزود: حال با وجود این سخت گیری، رشته هایی که در مقطع کارشناسی ارشد به غیرانتفاعی ارائه شده، نسبت به جمعیت دانشجویی این دانشگاه و کل مجموعه دانشجویان تعداد زیادی نبوده و تعداد آن کمتر از رشته های دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و دانشگاه های سراسری است.

وی ادامه داد: ورودی های دانشگاه غیردولتی نسب به ورودی های دانشگاه‌های سراسری از تراز علمی پایین‌تری برخوردار هستند، اما براساس آمار سازمان سنجش ورودی غیرانتفاعی ها در کارشناسی ارشد بالاتر از دانشجویان سراسری هستند که این موضوع نشان از کیفیت دوره های غیرانتفاعی دارد.

وی تاکید کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید به بخش خصوصی کمک کند، این درحالی است که نه تنها به غیرانتفاعی ها، کمک نشده، بلکه نمایندگان مجلس از آن ایراد نیز می گیرند.