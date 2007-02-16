به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن، علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در مراسم افتتاح یک واحد تولید نورد در شهرستان ملایر ضمن اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر مصرف سالیانه فولاد کشور حدود 15 تا 16 میلیون تن است و اگر میزان تولید این آلیاژ به سرعت افزایش پیدا نکند، در آینده به بزرگترین وارد کننده فولاد در خاورمیانه تبدیل خواهیم شد.

طهماسبی افزود: در حال حاضر 20 شرکت در بخش نورد در کل کشور سرمایه گذاری کرده اند و به میزان تولید 25 میلیون تن جواز سرمایه گذاری صادر شده است.

وی با اشاره به شتاب روند توسعه صنعتی در استان همدان به خصوص در زمینه فولاد اظهار امیدواری کرد با طرح های بزرگ صنعتی که هم اینک در همدان در حال راه اندازی است تا سال آینده جایگاه صنعتی این استان 5 تا 6 رتبه افزایش یافته و به رتبه 16 تا 19 در کل کشور برسد.