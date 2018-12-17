مازیار غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به ورود تدریجی هوای سرد و بارشی به استان گیلان اشاره و اظهار کرد: از عصر امروز با ورود این سامانه سرد شاهد بارش باران بوده و دمای هوا نیز ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش می یابد.
غلامی افزود: این شرایط جوی تا فردا (سه شنبه) نیز ادامه داشته و بارش باران در مناطق مرکزی و غربی شدیدتر از سایر مناطق است.
وی با اشاره به اینکه در مناطق کوهستانی با ارتفاع بالای از ۱۵۰۰ متر بارش برف پیش بینی شده است، گفت: وزش باد از پدیدههای دیگر جوی در این مدت است.
سرپرست پیش بینی اداره کل هواشناسی گیلان با بیان اینکه احتمال بالا آمدن آب رودخانه ها در ۲ روز آینده وجود دارد از شهروندان خواست از مستقر شدن در اطراف مسیل رودخانهها خودداری کنند.
وی ادامه داد: دریای خزر امروز با ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر تا ۱.۵ متر و فردا با ارتفاع موج ۷۰ سانتی متر تا ۲.۵ متر برای فعالیتهای دریانوردی به ویژه صید نامناسب است.
غلامی به دمای کنونی شهر رشت اشاره و اظهار کرد: دمای هوای رشت ۱۱ درجه سانتی گراد و رطوبت هوای این شهر ۹۲ درصد است.
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