به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید مجله بین المللی ترانسندنت فیلوسوفی (دوره ۱۹، شماره۳۰، دسامبر ۲۰۱۸) به سرویراستاری سید سلمان صفوی در لندن منتشر شد.

مقالات این شماره راجع به: رویکرد فلسفی به اخلاق قرآنی، توحید از دیدگاه سعدالدین حمویه، روزبهان بقلی و دانته، رهبری از دیدگاه فلسفه نوری سعید، نقد تفاسیر مثنوی مولوی، زبان جهانی سعادت در رساله حی بن یقظان، نور در فلسفه اشراقی سهروردی.

نویسندگان این شماره عبارتند از: سید سلمان صفوی، سید صدرالدین صفوی، سید شهاب الدین مصباحی، نادیا مفتونی، رعنا شیعه، صالح یوصل، مهوش السادات علوی و قدرت الله قربانی، از دانشگاههای لندن، تهران، خوارزمی و چارلز استوارت استرالیا.

ترانسندنت فیلوسوفی ژورنال” تنها مجله تخصصی مطالعات مقایسه ‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی است که به زبان انگلیسی در غرب منتشر می‌شود. این مجله پل گفتگوهای فلسفی بین جهان اسلام و غرب است. این مجله معتبرعلمی از سال۲۰۰۰ در لندن منتشر می‌ شود و نویسندگان و هیئت داوران آن از دانشگاههای برجسته اروپا، آمریکا و آسیا هستند.

پروفسور چیتیک، پروفسور موریس، پروفسور نصر، دکتر اعوانی، دکتر پازوکی، دکتر محقق داماد، دکتر دینانی، دکتر داوری، پروفسور می‌شو، پروفسور لیمن، پروفسور لندولت از هیئت داوران مقالات آن هستند.

آیت الله سید محمد خامنه ‌ای، آیت الله محسن اراکی و دکتر سید سلمان صفوی بنیانگذاران این مجله علمی پژوهشی هستند.

این مجله علاوه بر بریتانیا در مرکز اسناد فلسفی آمریکا “دایرکتوری بین المللی فلسفه و فیلسوفان” آمریکا ثبت شده است و به عنوان مجله‌ ای تخصصی و بین المللی در مطالعات مقایسه‌ای فلسفه و عرفان اسلامی و غربی معرفی شده است.