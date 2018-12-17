یادواره ۴۴۵ شهید نیروی انتظامی گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا اسحاقی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در رشت، اظهار کرد: یادواره ۴۴۵ شهید دوران دفاع مقدس و مبارزه با مواد مخدر استان گیلان برگزار می شود.

سردار اسحاقی با بیان اینکه این مراسم ساعت ۱۴ عصر روز چهارشنبه ۲۸ آذر ماه برگزار می شود، افزود: سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سخنران ویژه این مراسم هستند.

وی با اشاره به جایگاه بالای شهدا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گفت: برگزاری مراسم یادواره شهدا علاوه بر تکریم و تجلیل از شهدا و خانواده های این عزیزان در راستای اعتلا و حفاظت از نظام مقدس اسلامی است.

فرمانده انتظامی گیلان در ادامه به برخی از برنامه‌های جانبی این یادواره نیز اشاره و بیان کرد: استقبال از پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس یکی از مهمترین برنامه های این یادواره است.

وی یادآور شد: مراسم وداع با پیکر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس امشب بعداز نماز مغرب و عشار در آستان مقدس خواهر امام رضا (ع) در رشت برگزار می شود.