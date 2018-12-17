پذیرش بدون آزمون برگزیدگان المپیاد علمی در مقطع کارشناسی ارشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احسان جمالی در مراسم تقدیر از نفرات برتر بیست و سومین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور که امروز ۲۶ آذر ۹۷ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، گفت: اولین دوره المپیاد علمی و دانشجویی کشور در سال ۷۵ با تصویب شورای معاونان وزارت علوم برگزار شد و از آن زمان تاکنون بدون وقفه ۲۳ دوره برگزار شده است. این المپیاد در ابتدا با ۶ رشته شروع شد و اکنون ۲۳ رشته را تحت پوشش خود دارد.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور افزود: سازمان سنجش موظف است این آزمون را برگزار کند. برخی از اهداف برگزاری این آزمون، شناسایی و معرفی استعدادهای برتر دانشجویان، تشویق دانشجویان به مطالعه و تحقیق، انگیزه دانشجویان برای ادامه تحصیل و ماندگاری در کشور عنوان شده است.

جمالی گفت: این المپیاد نسبت به المپیاد سال گذشته با تغییراتی مواجه بود. امسال سه رشته روانشناسی، مهندسی صنایع، رشته بین رشته ای علوم و فناوری سلول های بنیادی و مهندسی بافت با توجه به نیاز کشور به آن اضافه شد. در این دوره دانشجویان منتخب به دو روش متمرکز و غیر متمرکز برای این المپیاد انتخاب شدند. ۹۷۹ نفر در روزهای ۲۸ و ۲۹ تیر در این آزمون به رقابت پرداختند. ۳۹۶ نفر از این تعداد خانم و ۵۸۳ نفر آقا بودند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، خاطرنشان کرد: ۷۹ نفر در مرحله نهایی از اول تا سوم توسط شورای المپیاد علمی- دانشجویی انتخاب شدند که ۱۷ مدال طلا، ۲۸ نقره و ۳۴ برنز کسب کردند. ۲۸ مدال آن مربوط به شرکت کنندگان خانم و ۵۱ مدال آن مربوط به شرکت کنندگان آقا بود.

جمالی گفت: ۲۵ دانشگاه در مرحله نهایی حداقل یک مدال داشتند که دانشگاه صنعتی شریف با ۱۴ مدال که ۳ طلا، ۸ نقره و ۳ مدال برنز بود رتبه اول، دانشگاه تهران با ۲ مدال طلا، ۵ نقره و ۷ برنز رتبه دوم و دانشگاه فردوسی مشهد با ۵ طلا، ۱ نقره، ۱ برنز رتبه سوم را کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: برای این دانشجویان از طرف وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. این افراد می توانند عضو بنیاد ملی نخبگان شده و از تسهیلات وام، شهریه، مسکن و وام ازدواج آن استفاده کنند.

معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: همچنین وزارت علوم نیز تسهیلاتی به این افراد ارائه می دهد که رتبه های اول تا پانزدهم المپیاد علمی و دانشجویی بدون شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در این دوره پذیرش می شوند و اگر فارغ التحصیل نشده باشند این امتیاز برای سال آینده آنها محفوظ است.

جمالی افزود: اگر این دانشجویان دانشجوی دکتری باشند در رتبه های اول تا پانزدهم می توانند از امتیازات مرحله مصاحبه استفاده کنند.

به گفته معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور، برنامه ریزی های برای بیست و چهارمین المپیاد علمی و دانشجویی کشور آغاز شده است و مناطق ده گانه ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت المپیاد منطقه ای را برگزار می کنند و مرحله نهایی آن اواخر تیر ۹۸ برگزار می‌شود.