وزارت دفاع سازمانی پژوهش محور و تحقیقاتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، از پروژه ها و طرح های صنعتی و دفاعی بازدید و در جمع محققین، پژوهشگران، اساتید و دانشگاهیان حضور یافت.

وزیر دفاع در این جشنواره با تبریک روز پژوهش به نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان عرصه صنعت دفاعی، گفت: یکی از مأموریت و مسئولیت های خطیر وزارت دفاع، پشتیبانی از نیروهای مسلحی است که مأموریت اصلی شان حفظ استقلال، تمامیت ارضی و انقلاب اسلامی است و در این راستا می بایست همگان در برابر هجمه سنگین دشمنان ایستادگی و پایمردی کنیم.

امیر حاتمی افزود: امروز تمرکز نظام سلطه برای ضربه زدن به هیمنه ایران اسلامی بسیار جدی است و بر این اساس با راه اندازی یک جنگ اقتصادی تمام عیار اصل نظام اسلامی و قدرت دفاعی ایران را هدف گرفته اند.

وی ادامه داد: راهبرد دشمن این بار متفاوت تر از سایر جنگ هاست و هدف اصلی آنها محروم کردن همه جانبه ملت بزرگ اسلامی از حقوق حقه خود است و در این مسیر دو راهبرد اساسی و محوری از سوی استکبار جهانی دنبال می شود.

وزیر دفاع با اشاره به راهبردهای دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی، خاطر نشان کرد: بی اعتمادی و نا امید ساختن ملت از آینده روشن پیش رو و تضعیف قدرت دفاعی جمهوری اسلامی به عنوان اهداف محوری علیه ایران اسلامی از سوی دشمنان دنبال می شود و بر همین اساس است که با قدرت موشکی و اقتدار منطقه ای ایران اسلامی مخالفت می کنند.

امیر حاتمی با تأکید بر نوآوری و تمرکز بر اولویت های تعیین کننده از پژوهشگران و دانشمندان صنعت دفاعی خواست با ابتکار و خلاقیت و تکیه بر دانش بومی با رویکردی انقلابی و جهادی، در کمترین زمان ممکن به اهداف مد نظر دست یابند.

وی متخصصین، پژوهشگران، دانشمندان و محققین عرصه صنعت دفاعی کشور را رزمندگان خط مقدم مبارزه با استکبار دانست و افزود: شما می توانید با دستیابی به علوم و فناوری های پیشرفته و به روز در مقابل هجمه های دشمن ایستادگی کرده و در تقویت و استحکام بنیه های دفاعی کشور نقش آفرینی بارزی داشته باشند.

وزیر دفاع با اشاره به حجم و عدد قراردادهای واگذاری تسلیحاتی برخی کشورهای غربی به کشورهای منطقه، بیان کرد: هدف آمریکایی ها تقویت کشورهای تحت سلطه خود در منطقه از سویی و عقب نگه داشتن ایران اسلامی از سویی دیگر است و لیکن به لطف الهی و درایت و تدابیر فرمانده معظم کل قوا و حمایت های همه جانبه دولت و ملت توانسته ایم علی رغم همه محدودیت ها و دشمنی ها به قله های پیشرفت و اقتدار دست یابیم.

امیر حاتمی در ادامه گفت: کلیت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مجموع یک سازمان و دستگاه بسیار بزرگ پژوهش محور و تحقیقاتی است و به حمدا... امروز ماحصل تحقیق و پژوهش شما دانشمندان متعهد به عینه قابل رویت بوده و دستاورد های گرانقدر دفاعی مان محصول پژوهش های صنعتی است که تنها گوشه ای از آنچه که می‌شود گفت را از طریق رسانه ها اعلام می کنیم.

وی با تشکر از محققین و پژوهشگران صنعت دفاعی از آنها خواست با تلاش، مجاهدت و ایثار مجاهدانه یک لحظه را نیز از دست نداده و برای به زانو درآوردن دشمن و اقتدار ملی تمام سعی و تلاش خود را معطوف کنند.

امیر حاتمی تاکید کرد: در چهل سال گذشته شاهد دشمنی های گوناگون استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده ایم و هربار نیز ملت ایران با سربلندی از معرکه خارج شده است و مطمئنیم این بار نیز نخواهند توانست سد راه پیشرفت و اقتدار ملت ایران شوند.

در پایان این مراسم که در محل دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شد، از واحدهای دانشگاهی برتر، پروژه های پژوهشی برتر، مدیران پژوهشی برتر، نشریات برتر و ... تقدیر به عمل آمد.