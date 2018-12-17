به گزارش خبرنگار مهر ، عبدالرضا واعظی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر با اشاره به نقش پارک علم و فناوری در چرخه تولید علم و دانش گفت: پارک علم و فناوری جایی است که علم در آن به محصول تبدیل‌شده و سپس برای ارائه به جامعه وارد چرخه تولید می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین هدف پارک علم و فناوری حمایت از ایده‌ها و ابتکارات و اختراعات در قالب حمایت‌های مالی با حداقل سود است چرا که پارک علم و فناوری تکمیل‌کننده چرخه تبدیل علم به ثروت است.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی از گسترش تعاملات بین المللی پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با پارک های علم و فناوری کشور اسلونی، ترکیه و اسپانیا ارتباطات و تعاملات گسترده ای داشته باشیم و در این راستا جلسه هایی برگزار شده و رایزنی هایی صورت گرفته است، همچنین پیشنهاد کرده ایم در گرجستان یک مرکز رشد فناوری با محوریت توریسم و گردشگری ایجاد کنیم و با آکادمی علوم آذربایجان نیز گفتگوهایی در این زمینه صورت گرفته است.

واعظی با اشاره به حمایت های صورت گرفته از شرکت های دانش بنیان توسط پارک علم و فناوری خاطرنشان کرد: از بدو تأسیس تا به امروز ۴۵۰ شرکت فناوری توسط پارک حمایت‌شده که از این تعداد ۱۳۵ شرکت در پارک علم و فناوری و مراکز رشد مستقر هستند که از این تعداد ۱۸ شرکت دانش‌بنیان هستند.

وی ادامه داد: ۴۲ شرکت در مرحله عقد قرارداد هستند و ۲۶۹ شرکت از مجموعه پارک خارج و مستقل شده و کسب‌ و کار جدید راه‌اندازی کرده‌اند.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در ادامه در مورد اختراعات ثبت شده تصریح کرد: در طی این مدت ۱۶۷ اختراع ثبت‌شده و ۵۱ میلیارد ریال از شرکت‌ها حمایت‌شده و شرکت‌های تحت حمایت بر اساس آنچه ثبت‌شده از بدو تأسیس پارک تا به امروز یک‌هزار و ۲۱۶ میلیارد ریال فروش داشته‌اند.