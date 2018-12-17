اعلام عزای عمومی در ایذه در پی فوت سردار قدرت الله منصوری

به گزارش خبرنگار مهر، با تصمیم فرماندار، امام جمعه و نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی در پی فوت سردار قدرت الله منصوری فرمانده قرارگاه منطقه ای ثامن الائمه (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه ای مشترک روز سه شنبه در این شهرستان عزای عمومی اعلام شد.

در این بیانیه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فوت سردار قدرت الله منصوری آمده است: شهید منصوری یک فرمانده خردمند، مجاهدی خستگی ناپذیر، ولایتمداری با اخلاص و شجاع با نقش آفرینی های برجسته در عرصه‌های صیانت از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب و نظام که اخلاصش زبانزد عام و خاص بود که خدماتش بی شک همیشه در اذهان خواهد بود و سرانجام نیز با ردای مقدس جانبازی دوران مجاهدت و با داشتن دغدغه‌ های زلال و مقدسی همچون دغدغه اسلام، انقلاب، امام و رهبری، به دیدار حضرت حق شتافت.

در ادامه این بیانیه آمده است: از خداوند منان برای آن فقید سعید، علوّ درجات و هم نشینی با شهدا و صلحا و برای خانواده محترم، بازماندگان و بستگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم به همین منظور فردا سه شنبه عزای عمومی اعلام می شود و از تمامی مردم شریف، شهید پرور شهرستان ایذه دعوت می شود با حضور انقلابی خود در مراسم تشییع و تجلیل از این مجاهد بار دیگر یاد بزرگ مردان و فرماندهان شهید و دیگر شهدای والامقام را گرامی خواهند داشت.