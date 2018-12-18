علی کفاشیان استعفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کنار گذاشتن محمدرضا ساکت از دبیرکلی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان رئیس کمیته فوتسال نیز که یکی از اعضای بازنشسته هیات رئیسه فدراسیون بود از مسئولیتش کناره گیری کرد.

فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این خبر اعلام کرد: «به دنبال استعفای علی کفاشیان از کمیته فوتسال، مهدی تاج ضمن تقدیر از زحمات ایشان در این مسولیت طی حکمی، داوود پرهیزکار را به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب کرد. پرهیزکار از سال ۱۳۷۶ در فدراسیون فوتبال در سمت های مختلف به ایفا مسئولیت پرداخته است.»

پرهیزکار پیش از این مسئولیت های دیگری از فدراسیون فوتبال داشت که سرپرستی تیم فوتبال امید در زمان مربیگری علیرضا منصوریان، مدیریت آکادمی ملی فوتبال و سرپرست تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران از جمله آنهاست.