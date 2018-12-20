معرفی نامزدهای جوایز ادبی و درگذشت نویسنده مهم آلمانی

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: هفته‌ای که گذشت از حیث اخبار حوزه کتاب و نشر، دربرگیرنده خبرهای چندان مهمی نیست. ضمن این‌که با افزوده‌شدن ۳ خبر به آمار گزارش هفته پیش، با ۱۶ خبر یکی از هفته‌های کم‌خبر هم هست.

گزارش «یک هفته با کتاب» هفته گذشته ۱۳ خبر داشت که خبر بین‌المللی و خارجی بین‌شان نبود. این هفته اما گزارش، ۳ خبر خارجی دارد. گزارش با نامه علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به وزیر بهداشت برای پیگیری مساله خطای پزشکی در مرگ یکی از کتابداران شروع می‌شود و سپس با چند خبر در حوزه معرفی نامزدهای جوایز ادبی ادامه پیدا می‌کند.

به‌جز ۳ خبر بین‌المللی که انتهای گزارش مرور می‌شوند، ۵ خبر مربوط به برگزاری نشست‌های نقد و بررسی، گردهمایی و نکوداشت هستند. چند خبر اعلام انتشار فراخوان، اعلام عناوین پرفروش و امضای تفاهمنامه نیز در این میان قرار گرفته‌اند.

در ادامه گزارش مرور اخبار مهم حوزه کتاب و نشر را در هفته‌ای که گذشت، از نظر می‌گذرانیم:

نامه دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها به وزیر ارشاد

طبق خبری که شنبه این هفته منتشر شد، در پی مرگ سیده منصوره حسینی شعار رئیس کتابخانه مرکزی همدان، در هنگام زایمان در بیمارستان بوعلی، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در نامه‌ای به سید حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار رسیدگی فوری به این واقعه و تهیه دستورالعمل های لازم برای جلوگیری از تکرار این نوع حوادث شد.

معرفی نامزدهای ۴ بخش از جشنواره نقد کتاب

نامزدهای پانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در ۴ بخش‌ «علوم تربیتی و روان‌شناسی»، «دین»، «کلیات و اطلاع‌رسانی» و «فلسفه، کلام و عرفان» شاخه کلیات اسلام معرفی شدند. این معرفی‌ها در قالب ۲ خبر انجام شد و در هر خبر، نامزدهای دو گروه معرفی شدند.

معرفی نامزدهای جایزه احمد محمود

همچنین طبق دو خبری که در روزهای مختلف این هفته منتشر شدند، نامزدهای دومین دوره جایزه احمد محمود در بخش‌های مجموعه‌داستان و رمان معرفی شدند. خبر معرفی نامزدهای این دو بخش جایزه مذکور طی روزهای شنبه و یکشنبه منتشر شد.

معرفی نامزدهای بخش نوجوان جشنواره غنی‌پور

روز شنبه ۲۴ آذر محمد ناصری دبیر هجدهمین جشنواره ادبی «شهید حبیب غنی‌پور» نامزدهای بخش نوجوانان این جشنواره را معرفی کرد. بنابر اعلام دبیر جشنواره مذکور، از تعداد ۵۶۳ عنوان اثر بررسی شده که در چرخه داوری قرار گرفتند، ۴۰ عنوان به مرحله دوم راه یافتند.

معرفی هیات داوران جایزه مهرگان

دبیرخانه جایزه مهرگان این هفته گزارشی درباره وضعیت برگزاری این جایزه منتشر کرد که در خلالش اسامی هیات داوران مهرگان هم اعلام شد.

انتشار فراخوان پنجمین دوره جایزه فرشته

خبر دیگری که شنبه ۲۴ آذر منتشر شد، انتشار فراخوان پنجمین دوره «جایزه فرشته» با موضوع «جاده» در دو بخش «داستان کوتاه» و «عکس» بود که توسط شهرکتاب فرشته انجام شد.

اعلام عناوین پرفروش تالیف و ترجمه پاییزه کتاب

یکی از خبرهای مربوط به خانه کتاب در این هفته، اعلام فهرست پرفروش‌های طرح پاییزه کتاب در حوزه‌ کتاب‌های تالیف و ترجمه عمومی بود. به این ترتیب نام ۱۰ کتاب در این زمینه در قالب یک خبر منتشر شد.

امضای تفاهمنامه خانه کتاب و بیمارستان آیت‌الله یثربی

این هفته همچنین تفاهمنامه همکاری مؤسسه خانه کتاب و بیمارستان آیت‌الله یثربی کاشان درباره کتاب و کتابخوانی و ارائه خدمات درمانی به اهل قلم منعقد شد. این تفاهمنامه توسط نیکنام حسینی‌پور مدیرعامل خانه کتاب و رضا نعناکار مدیرعامل بیمارستان مذکور به امضا رسید.

برگزاری مراسم نکوداشت محمدعلی موحد

مراسم نکوداشت محمدعلی موحد عصر سه‌شنبه ۲۷ آذر با حضور اهالی قلم و اساتید دانشگاه در تالار فردوسی دانشگاه تهران برگزار شد.

برگزاری دومین مجمع انجمن ویراستاران

دومین مجمع عمومی انجمن صنفی ویراستاران عصر روز شنبه ۲۴ آذر با حضور هیئت ‌مدیره و اکثر اعضای انجمن و نماینده وزارت کار، در دفتر این انجمن برگزار شد.

برگزاری نشست نقد و بررسی دهمین کتاب «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر»

نشست نقد و بررسی کتاب «زن و چالش‌های جامعه، جستارهایی درباره‌ مسائل زن و خانواده و جوان» دهمین جلد از مجموعه «در قلمرو اندیشه امام موسی صدر» عصر دوشنبه ۲۶ آذر با حضور و سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی مهریزی، خسرو باقری، نسرین فقیه ملک مرزبان و فاطمه صدرعاملی در مرکز فرهنگی شهرکتاب برگزار شد.

برگزاری نشست نقد و بررسی «بردیا و گولاخ‌ها»

نشست معرفی و نقدوبررسی مجموعه‌کتاب «بردیا و گولاخ ها» اثر مهدی رجبی، سه شنبه ۲۷ آذر با حضور حمیدرضا شاه آبادی، محمدرضا شمس، مهدی رجبی و ملیسا معمار در سرای اهل قلم برگزار شد.

برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «هنر پیرا اسلامی»

نشست نقد و بررسی کتاب «هنر پیرااسلامی» نوشته صادق رشیدپور با حضور مهناز شایسته‌فر، محمد خزایی و صادق رشیدی یکشنبه این هفته در سرای اهل قلم برگزار شد.

درگذشت نویسنده سرشناس آلمانی

اولین خبر بین‌المللی گزارش مربوطبه درگذشت ویلهلم گنازینو نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی است که روز جمعه در مونیخ درگذشت و خبر این اتفاق روزهای ابتدایی این هفته منتشر شد. این نویسنده ۱۸ عنوان کتاب و یک نمایشنامه در کارنامه ادبی‌اش دارد. «سال های دروغین» ۱۹۷۹، «لکه. ژاکت. اتاق. درد» ۱۹۸۹، «چتری برای یک روز» ۲۰۰۱، «در دوردست» ۱۹۹۳، «تصویر نویسنده، رمان خواننده است» ۱۹۹۴، «خوشبختی در زمان‌های دور خوشبختی» ۲۰۰۹ از جمله آثار این نویسنده هستند.

گنازینو برنده جایزه کتاب سال ۲۰۰۴ آلمان بود که پس از یک دوره کوتاه بیماری در ۷۵ سالگی درگذشت.

حمایت برنده پولیتزر از کتاب افشاگرانه درباره صهیونیسم

دومین خبر بین‌المللیِ مهم این هفته، حمایت یکی از برندگان جایزه پولیتزر از کتابی ضدصهیونیستی بود. آلیس واکر نویسنده آمریکایی به خاطر حمایت عمومی از کتابی که از نظر بعضی‌ها ضدیهودی است، مورد انتقاد قرار گرفته است. او در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز کتاب «و حقیقت تو را رها خواهد ساخت» نوشته دیوید آیک را به عنوان یکی از کتاب‌هایی معرفی کرد که در زمره کتاب‌های محبوبش قرار دارد.

کتابی که واکر به آن اشاره کرده، می‌گوید «اطلاعات جایگزین» درباره سرکوب ارایه شده است و حملات ضدیهودی به صورت جعلی صورت می‌پذیرند تا اعتبار افراد گروه مقابل را که متهم به ارتکاب آن‌ها می‌شوند، کم کنند.

همکاری ۳ نویسنده انگلیسی برای کمک به افراد بی‌خانمان‌

طبق خبری که ترجمه‌اش دیروز در خبرگزاری مهر منتشر شد، ۲۴ هزار نفر در بریتانیا در کنار خیابان زندگی می‌کنند و ۳ نویسنده مطرح این کشور از جمله مایکل مورپورگو با دست‌اندرکاران صنعت نشر این کشور همراه شده‌اند تا به نفع بی‌خانمان‌ها پول جمع‌آوری کنند. دانت بوکس، واتراستونز و فولیس که نهادهای مهم کتاب بریتانیا هستند با انتشار کتابی قصد دارند به نفع بی‌خانمان‌ها وارد عمل شوند. این کتاب با عنوان «خانه برای کریسمس» قرار است در یک حرکت خیریه و در جهت کمک به خیریه «پاساژ» منتشر شود تا درآمد حاصل از آن صرف کمک به افراد بی‌خانمان شود.

این کتاب متشکل از داستان‌های کوتاهی است که توسط ای‌اس بیات، لنی جیمز و مایکل مورپورگو نویسندگان مطرح و کهنه‌کار بریتانیایی خلق شده‌اند.