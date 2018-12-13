خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: پس از هفته ۲۲ خبری گذشته، این هفته گزارش «یک هفته با کتاب» دوباره مانند دوهفته پیش دربرگیرنده ۱۳ خبر مهم در حوزه کتاب و نشر است. وجه تشابه جالب دیگر این گزارش این است که مانند گزارش هفته پیش خبر بینالمللی ندارد اما گزارش دو هفته پیش که ۱۳ خبری بود، ۲ خبر خارجی را شامل میشود.
گزارش این هفته با خبر مربوط به مراسم پایانی و اختتامیه جایزه ادبی جلال آل احمد و مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی آغاز میشود. در ادامه خبرهایی از نمایشگاه کتاب تهران و جشنواره شعر فجر مرور میشوند. سپس چند خبر از موسسه خانه کتاب و همچنین معرفی نامزدهای برخی جوایز ادبی کشور میآید.
در ادامه گزارش مرور خبرهای مهم حوزه کتاب و نشر را در هفتهای که گذشت، از نظر میگذرانیم؛
برگزاری اختتامیه جایزه جلال آل احمد
مراسم اختتامیه یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آلاحمد شامگاه شنبه ۱۷ آذر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار قلم کتابخانه ملی ایران برگزار شد و برگزیدگان و شایستگان تقدیر این جایزه معرفی شدند.
برگزاری تودیع و معارفه مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی
مراسم تکریم امیرمسعود شهرامنیا مدیرعامل سابق مؤسسه نمایشگاههای فرهنگی و معارفه قادر آشنا به عنوان مدیرعامل جدید این موسسه صبح یکشنبه ۱۸ آذر در محل این موسسه برگزار شد.
شهرامنیا هفته گذشته از سمت خود استعفا داده بود.
انتصاب اعضا و دبیر شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران
سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته با صدور احکام جداگانهای اعضای شورای سیاستگذاری سیودومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را منصوب کرد.
به این ترتیب، اشرف بروجردی، مهدی اسماعیلی راد، علی اکبر اشعری، داریوش نویدگویی، اصغر سیدآبادی، مهدی فیروزان، قادر آشنا، ایوب دهقانکار، امیرمسعودشهرامنیا، محمدجواد مرادینیا، ابراهیم حیدری، میثم نیلی و فریدون عموزاده خلیلی با حکم صالحی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران در دوره سیودوم منصوب شدند.
پیش از این محسن جوادی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حکم صالحی به عنوان رئیس شورای سیاتگذاری این نمایشگاه منصوب شده بود.
انتصاب اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر
طبق خبری که دیروز چهارشنبه منتشر شد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکامی، اعضای هیات علمی سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر فجر را منصوب کرد.
تمدید مهلت شرکت در رقابت پایتخت کتاب ایران
طبق خبری که شنبه این هفته منتشر شد، مهلت شرکت در پنجمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران یک ماه دیگر تمدید شد. ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این خبر را اعلام کرد و گفت: فعالان ترویج کتابخوانی در شهرهای مختلف میتوانند تا پنجشنبه بیستم دی برنامهها و فعالیتهای خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
معرفی پرفروشهای دو بخش از پاییزه کتاب
موسسه خانه کتاب در دو خبر جداگانه که این هفته منتشر شدند، پرفروشهای طرح پاییزه کتاب ۹۷ را در بخشهای تالیف و ترجمه ادبیات کودک معرفی کرد.
انتشار آمار نشر کشور در مهرماه
خبر دیگر از شهر کتاب اینکه این موسسه طی این هفته، آمار انتشار کتاب در مهرماه سال جاری را منتشر کرد که این آمار نشان میداد در مقطع زمانی مورد نظر، تعداد ۶۹۶۱ عنوان کتاب منتشر شده که در مقایسه با ۷۷۰۷ عنوان کتاب در دوره زمانی مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد کاهش داشته است و میانگین قیمت هر کتاب با افزایش ۳۴ درصدی روبه رو شده است.
برگزاری اولین برنامه عصر کتاب استانی
اولین برنامه «عصر کتاب استانی» به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با محوریت گرامیداشت اسفندیار آهنجیده، مرید محمدی و علیرحم شایان، دیروز چهارشنبه ۲۱ آذر در چهارمحال و بختیاری برگزار شد. سلسله برنامههای عصر کتاب با هدف گرامیداشت پیشکسوتانی که سالها در عرصه کتاب و پژوهش تلاش کردهاند، پیشتر در تهران برگزار میشدند و دیروز اولین نشست استانی این برنامهها برگزار شد.
معرفی نامزدهای جایزه ادبی نوفه
دبیرخانه اولین جایزه رمان گمانهزن «نوفه»، اسامی نامزدهای این جایزه گمانهزن را اعلام کرد.
معرفی نامزدهای نهایی داستان جشنواره سلامت
دبیرخانه نخستین جشنواره ادبیات سلامت این هفته نامزدهای نهایی بخش داستان این جشنواره را معرفی کرد.
برگزاری نشست بررسی دستاوردهای فرهنگی انقلاب در حوزه نشر
نشست «دستاوردهای فرهنگی انقلاب در حوزه نشر» هم این هفته در محل فروشگاه «کتاب اندیشه» برگزار شد.
برگزاری نشست الکساندر سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت
نشست ویژه «سولژنیتسین و ادبیات مهاجرت» به مناسبت صدمین سال تولد الکساندر سولژنیتسین نویسنده روس، روز سهشنبه این هفته در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.
برگزاری برنامه جشنامضای کتابهای گلعلی بابایی در بیروت
یکی دیگر از خبرهای این هفته که وجه بینالمللی و خارجی دارد، برگزاری مراسم جشنامضای کتابهای گلعلی بابایی نویسنده ادبیات دفاع مقدس در نمایشگاه کتاب بیروت است. این برنامه امروز در غرفه نشر ۲۷ بعثت در نمایشگاه مذکور برگزار میشود و بابایی ترجمه عربی کتابهای «در هالهای از غبار» شامل زندگینامه شهید جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان، «ماه همراه بچههاست» شامل زندگینامه شهید حاج محمدابراهیم همت و «پیغام ماهیها» شامل زندگینامه شهید حاج حسین همدانی، را برای مخاطبانش امضا میکند.
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