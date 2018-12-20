روز جهانی کوهستان و «جنگلانه» در قرار سبز هفته پایان آذر

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان محیط زیست هفته چهارم آذرماه را با انجام فعالیت‌های متنوعی برای حفظ محیط زیست پشت سر گذاشتند.

شهر تاریخی نوش آباد در کاشان در تاریخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه میزبان نشست سراسری فعالان حوزه گردشگری با موضوع هم افزایی در جهت ترویج فرهنگ صحیح گردشگری پایدار و محیط زیست بود. در این برنامه ۲ روزه که ۷۵ نفر از فعالان حوزه گردشگری از سراسر ایران در آن حضور داشتند به بحث و تبادل نظر در موضوع گردشگری پایدار و روش های عملی ترویج فرهنگ صحیح آن پرداخته شد.

تشکل پاکسازان طبیعت فارس و سیوند در راستای ترویج فرهنگ محیط زیستی و کاهش فرسایش خاک، برای سومین سال متوالی، برنامه کاشت بذر در جنگل علی آباد کمین و پاکسازی چشمه ابوالمهدی از زباله را به همت نماینده پویش جهانی letsdoit در استان فارس و با همکاری خانه نجات ایران و مشارکت بخش خصوصی برگزار کرد.

انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان به مناسبت روز جهانی کوهستان، کارگاهی آموزشی را به همراه ساخت مدل همتای کوهستان البرز در دبستان راستی لاهیجان برگزار نمود. همچنین در این دبستان جشن زنگ آب و افتتاحیه پروژه نخستین واژه در خصوص صرفه جویی در مصرف آب آغاز شد.

همیاران طنین پاکبانان شیروان در هفتاد و یکمین قرار سبز خود، به مناسبت روز جهانی کوهستان جادها و دامنه های منتهی به شیرکوه را از زباله پاکسازی کردند.

انجمن پاژین و گروه‌های کوه‌نوردی بانه، به مناسبت روز کوهستان و با شعار کوه‌ها برای زندگی ما حیاتی هستند، به کوه اربابا صعود کردند.

به همت انجمن دوستان کوهنورد صبا بادرود و با حضور بیش از ۵۰ نفر اعضای این گروه، مسیر ۱۰ کیلومتری از عوارضی بادرود تا مزرعه مرنجوقاب، بصورت رفت و برگشت پیاده روی و از زباله پاکسازی شد.

به همت اعضای انجمن سبز ماپریس جوانرود و در ادامه سلسله فعالیتهای این انجمن، طبیعت اطراف شهر از زباله پاکسازی شد.

برای دانش آموزان دبیرستان مکتبی منطقه ۱۶ تهران، اردوی علمی در خانه محیط زیست واقع در اوشان برگزار شد. در این اردو تاریخچه و معرفی خانه محیط زیست، تاریخچه و معرفی بازآفرینی و بهیافت در ایران و جهان، روشهای کاهش و کنترل حجم زباله و مزایای آنها و همچنین معرفی محصولات تولیدی خلاقانه با مواد دورریز توضیح داده شد.

برنامه کاشت یک هکتار بذر الوک، توسط گروه پاکسازان طبیعت مشکان فارس انجام گرفت.

در هفته چهارم آذرماه، انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت شهرستان اقلید با همکاری طبیعت دوستان شهر دژکرد و دهستان آسپاس و بابایی بیش از ۳۰ هکتار از مراتع و جنگلهای شهرستان را به زیر کشت دانه های جنگلی بادام کوهی، ارژن، دانه های مرتعی کُما، آنغوزه و سکاله بردند. در این برنامه که با حضور ستودنی بانوان و جوانان همراه بود، علاوه بر اینکه ۹ هکتار از جنگلهای دچار حریق شده منطقه گردش پذیر، چهل شهیدان شهر دژکرد غنی سازی و مرمت شد، ۱۲ هکتار از مراتع منطقه گردشگری جلابگون دهستان آسپاس و همچنین ۸ هکتار از مراتع روستای بابایی نیز توسط دوستداران طبیعت بذر کاری شد.

انجمن بوم بانان گیل و دیلم به مناسبت ۲۰ آذرماه مصادف با روز جهانی کوهستان، دانش آموزان پایه چهارم دبستان غیر دولتی حامی را آموزش دادند.

منطقه قصر قباد شیراز، با همکاری هیئت کوهنوردی شاهین شیراز و انجمن دوستداران محیط زیست پاکسازی شد.

به همت گروه رفتگران طبیعت بهبهان، کارگاه آموزشی اصول مبانی ارزیابی اثرات زیست محیطی در شهرستان بهبهان برگزار شد. اهمیت شفافیت، مشارکت و کاربرد در مطالبه گری از دیگر مسائل مهم و آموزشی در این کارگاه دو روزه بود.

با حضور فعالین و دوستداران محیط زیست، رئیس، محیط بانان و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر، برنامه سرشماری پستانداران شاخص به منظور شناخت وضعیت جمعیت آنها انجام شد. همچنین در این برنامه، سایر ارزشهای زیستی که این مناطق دارند بررسی، کارشناسی و شناسایی می‌شود. گونه های یاد شده در این منطقه، در زیستگاههای خاصی که دارای وضعیت توپوگرافی صعب العبور و صخره ای هستد زیست کرده و با توجه به ارزش اکولوژیکی این گونه ها برای حفظ آنها و جلوگیری از به خطر افتادن بانک ژن منطقه، شناسایی مناطق دارای پتانسیل برای تحت مدیریت درآوردن و افزایش سطح حفاظتی، بررسی عوامل تهدیدها، ارزشها، فرصتهای مناطق و زیستگاههای مهم در راستای احیاء و افزایش گونه های شاخص حیات وحش و نیز برآورد جمعیتی آنها مدنظر است.

پنجاه اصله نهال کُنار در روستای تغلی آل عباد رامهرمز، توسط انجمن دوستداران طبیعت رامهرمز، خانواده‌ شیخ حَنش و اهالی خونگرم روستای تغلی آل عباد در مکان تعزیه این روستا کاشته شد. روستای تغلی آل عباد از روستا های عرب نشین شهرستان رامهرمز استان خوزستان است.

برنامه کُپه کاری در دامنه های جنوبی تالاب بختگان توسط شورای اسلامی روستای محمدآباد، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استهبان و گروه مردمی دیده بان استهبان با هدف ترویج فرهنگ محیط زیستی، کمک به بازسازی اراضی آسیب دیده و کاهش فرسایش خاک برگزار شد. فرماندار، بخشدار، شهردار، رؤسای جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، اعضای شوراهای اسلامی روستاهای خیر و گُرده، دهیار، چند نفر از روحانیون و مردم محلی در این برنامه حضور داشتند.

به همت انجمن دوستداران آوای طبیعت در شهرستان اندیکا و با مشارکت سایر انجمن ها، برنامه بازدید از تالاب زیبای شیمبار انجام گرفت. در این برنامه محوطه کمپ گردشگری با مشارکت اداره محیط زیست اندیکا، گردشگران و جوامع محلی پاکسازی شد.

در این طرح که به همت انجمن هواداران کارون زلال و مشارکت پویندگان محیط زیست، طبیعت دوستان سبز و زیبا و اداره منابع طبیعی برگزار شد، ۳۰۰ اصله نهال کاشته شد. این نهال ها درحمایت از گونه های بومی منطقه عمدتاٌ از گونه کُنار، برهان و گل کاغذی بودند.

برنامه کاشت نهال در ارتفاعات کوه دلا در اندیکا به مناسبت روز جهانی کوهستان برگزار شد. در این برنامه که با مشارکت بانوان فعال محیط زیستی مسجدسلیمان و دیگر انجمن ها همراه بود، علاوه بر کوهنوردی سبک، ۱۲۰ اصله نهال بادام و ۱۰۰ بذر بلوط در ارتفاعات کوه دلا کاشته شد.

به مناسبت روز جهانی کوهستان و با حضور معاون مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان، برپایی غرفه محیط زیستی و همچنین پاکسازی در جنگل پردیسان قائم کرمان صورت گرفت.

برنامه جنگلانه در استان همدان به همت تشکل های مردمی روز جمعه ۲۳ آذرماه در منطقه حفاظت شده آلمابلاغ شهرستان بهار همدان با حضور ۱۴۰ نفر و همکاری اداره منابع طبیعی استان همدان برگزار شد.

نشست تخصصی محیط زیست (چالشها وراه کارها) به مناسبت هفته پژوهش با حضور قلی نژاد مدیر کل محیط زیست استان بوشهر و داوود میرشکار مدیر کل زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اساتید دانشگاه، رابطین پژوهشی، دستگاهای اجرایی، کارشناسان و فعالین محیط زیست دردانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد.