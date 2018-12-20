دستیابی به شبکه ماهواره های ناوبری در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: ‌دسترسی پایدار به داده های ماهواره های ناوبری برای توسعه کسب و کارها و شبکه ناوبری کشور، اولویت و دغدغه سازمان فضایی ایران است.

‌رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به فراگیر شدن کسب و کارها بر اساس موقعیت مکانی در کشور گفت: امروزه داده های موقعیت یابی ماهواره ای جایگاه ممتازی در شکل گیری و توسعه کسب و کارهای نوین دارد و این کسب و کارها وابسته به این داده های ماهواره ای هستند و بسیاری از آن ها بر پایه این داده ها شکل گرفته و توسعه یافته اند.

‌وی با اشاره به شبکه های ماهواره های ناوبری جی پی اس آمریکا، گلوناس روسیه، بیدو چین و گالیله اروپا متذکر شد: وابستگی شدید تعداد بسیار زیادی از کسب و کارها و مشاغل به این شبکه ها و عدم پایداری برقراری ارتباط با آن ها، برخی کشورها مانند ژاپن و هند را بر آن داشته تا علاوه بر استفاده از شبکه ماهواره های ناوبری جهانی، نسبت به توسعه شبکه منطقه ای نیز اقدام کنند.

‌معاون وزیر ارتباطات با اشاره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دستور ترزا می مبنی بر طراحی و ساخت شبکه ماهواره های ناوبری بریتانیا گفت: شبکه ماهواره های ناوبری نقش بسیار مهم و استراتژیکی در توسعه و امنیت ناوبری کشور و رشد کسب و کارهای جدید دارد و دسترسی پایدار و مطمئن به این شبکه ها، برای توسعه و ارتقاء کسب و کارها و صنعت حمل و نقل مساله ای حیاتی است.

‌رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: سازمان فضایی ایران نیز در حال بررسی راهکاری برای دستیابی به شبکه ماهواره های ناوبری پایدار و مطمئن در این حوزه است و در همین راستا در حال هماهنگی برای برگزاری جلساتی با متولیان حوزه حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی، جاده ای و دریایی و کسب و کارهای مکان مبنا است.

‌وی افزود: دستیابی به این هدف نیازمند به مشارکت و تعامل تمامی بخش ها اعم از دولتی و خصوصی است و سازمان فضایی از طرح های خلاقانه در خصوص نحوه تعامل و بهره برداری پایدار از شبکه ماهواره های ناوبری جهانی و ایجاد شبکه منطقه ای استقبال می کند چرا که وابستگی کسب و کارهای مبتنی بر مکان که هر روزه بشکل باورنکردنی در کشور در حال توسعه هستند و صنعت حمل و نقل کشور به عنوان یک صنعت زیرساختی به شبکه ماهواره های ناوبری، مستلزم ارائه راهکاری برای دسترسی به بستری پایدار برای توسعه و امنیت این حوزه ها است.

‌رئیس سازمان فضایی ایران همچنین با اشاره به استقبال بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری در حوزه منظومه های ماهواره ای گفت: ورود بخش خصوصی به حوزه منظومه های ماهواره ای و بهره برداری از آن در جهت ارائه خدمات، نوید بخش تحولی نو در صنعت فضایی کشور است.

‌وی ادامه داد: تا کنون چندین شرکت خصوصی بزرگ و فعال در حوزه های مختلف، برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده اند و جلسات متعددی در این راستا برگزار شده است.

براری توانمندی ها و قابلیت های منظومه های ماهواره ای را باعث رشد و توسعه این بخش از فناوری فضایی دانست و خاطر نشان کرد: امروزه با پیشرفت فناوری، ایجاد شبکه‌ای از ماهواره‌های بسیار کوچک بجای استفاده از یک یا دو ماهواره بزرگ، نه تنها مقرون به صرفه‌تر است بلکه ضمن کاهش ریسک می‌تواند اثربخشی و کاربردهای بیشتری نیز داشته باشد.

‌رئیس سازمان فضایی ایران افزود: با توجه به توسعه کاربردهای صنعت اینترنت اشیاء در حوزه های مختلف مانند انرژی، حمل ونقل، سلامت و... منظومه های ماهواره ای از محبوبیت جدیدی برخوردار شده و تبدیل به بستری برای تحقق ایده های جدید شده اند که از آن به عنوان انقلاب فضایی نام می برند.