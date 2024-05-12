بررسی شرایط کشتی ایران برای المپیک پاریس/ نگرانی برای ماموریت سخت

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده کشتی ایران برای حضور در مهمترین آوردگاه ورزشی جهان با کسب ۱۱ سهمیه بسته شد. تیم ملی کشتی فرنگی با هدایت حسن رنگرز زودتر از آزادکاران به ۶ سهمیه کامل رسید و حالا قرار است شاگردان رنگرز با ترکیب کامل به این مسابقات اعزام شوند، اما در کشتی آزاد شرایط طور دیگری پیش رفت، شاگردان محسن کاوه برخلاف المپیک توکیو این بار با ۵ کشتیگیر در المپیک حضور پیدا میکنند.
تیم ملی کشتی آزاد ایران با رحمان عموزاد در ۶۵ کیلوگرم، حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم، امیرحسین زارع در ۱۲۵ کیلوگرم در اولین گزینشی المپیک که مسابقات جهانی ۲۰۲۳ بلگراد بود صاحب سهمیه المپیک شد. در دومین مسابقه گزینشی المپیک در قاره آسیا، یونس امامی در ۷۴ کیلوگرم و امیرعلی آذرپیرا در ۹۷ کیلوگرم موفق به کسب سهمیه المپیک شدند. آخرین مسابقه گزینشی المپیک هم در استانبول برگزار شد اما علیرضا سرلک نتوانست کار نیمه تمام کشتی آزاد را تمام کند و در وزن ۵۷ کیلوگرم، با شکست مقابل حریفان خود سهمیه المپیک را از دست داد. البته پیش از این هم پیش بینی شده بود که سرلک کار سختی در این مسابقات دارد و شاید نتواند از پس سهمیه المپیک بربیاید.
مهمترین چالش کشتی آزاد برای آوردگاه پاریس
طبق چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد، ملیپوشان در مسابقات مختلف روی تشک رفتند تا در نهایت ۵ کشتیگیر سهمیه حضور در المپیک را به دست بیاورند. طبق چرخه انتخابی آزادکارانی که در مسابقات گزینشی قاره آسیا هم صاحب سهمیه شدند، کشتیگیر ایران در المپیک پاریس خواهند بود. اما از بین این ترکیب ناقص اصلیترین مشکل کادر فنی ابهام در وزن ۸۶ کیلوگرم است. حسن یزدانی آبان ماه سال گذشته کتف مصدومش را به تیغ جراحان سپرد. جراحی یزدانی در سال منتهی به المپیک نگرانیهای زیادی برای اهالی کشتی به وجود آورد تا حدی که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی این کار را پرریسک خواند.
یزدانی مدتهاست که در اردوی تیم ملی حاضر نیست و مدت کوتاهی است تا تمرینات را به صورت اختصاصی در جویبار پیگیری میکند، البته قرار بود به اردوی در حال برگزاری تیم ملی اضافه شود اما درمان کارهای دستش این موضوع را به تعویق انداخته و قرار است از ماه بعد به اردوی تیم ملی اضافه شود.
در کنار تمام اتفاقاتی که برای حسن یزدانی در سال منتهی به المپیک رخ داد، «دیوید تیلور» رقیبت سنتی و دیرینه او هم نتوانست در المپیک پاریس حضور پیدا کند و با باخت مقابل حریف جوان خود «آرون بروکس» برای همیشه از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و به عرصه مربیگری وارد شد.
طبیعتاً نبود گربه سیاه یزدانی فرصت خوبی برای او به وجود آورد تا بتواند طلای المپیک پاریس را از آن خود کند؛ چرا که در تمامی این سالها تیلور رقیب جدی یزدانی بود و نمیتوانست از پس آن بربیاید و حالا با نبود این کشتیگیر بخت برای کسب سومین مدال المپیک و همچنین دومین مدال طلای المپیک به حسن یزدانی رو کرده تا بتواند نام خود را در کشتی آزاد ماندگار کند. البته در شرایطی که کتف آسیب دیدهاش سر یاری با او داشته باشد.
کامران قاسمپور هم دیگر نماینده پرابهام کشتی آزاد است؛ او با وزن ۹۷ کیلوگرم و طبق چرخه انتخابی تیم ملی به اردو اضافه شده بود، اما شکست دوباره او در مسابقات رنکینگ دار کرواسی مقابل اسنایدر اهالی کشتی را پیش از گذشته به این باور رساند که فیزیک قاسمپور مناسب این وزن نیست.
او که سالها پشت سر یزدانی بود و به ناچار تغییر وزن داده بود، توانست در وزن ۹۲ دو مدال جهانی در کارنامه خود ثبت کند، اما از آنجا که این وزن غیرالمپیکی بود کامران باز هم مجبور به تغییر وزن شد و در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی گرفت اما نتوانست در این وزن با وجود اینکه خوب کشتی میگرفت و فن میزد از پس مدعیان این وزن بربیاید.
حالا با وضعیت مبهم حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم، قاسمپور سودای بازگشت به وزن قبلی خود را در سر دارد و این روزها هم در تمرینات تیم ملی سخت تمرین میکند و به لحاظ بدنی و وزنی هم شرایط قابل قبولی دارد. او منتظر است تا تکلیف حسن یزدانی در مسابقات رنکینگ دار مجارستان که ۱۷ تا ۲۱ خردادماه برگزار میشود، مشخص شود و در صورتی که کتف حسن در آن مسابقه یاری نکرد و از نظر بدنی هم شرایط نامناسبی داشت، جایگزین یزدانی در المپیک پاریس شود.
این دو موضوع مهم چالش پیش روی کشتی آزاد در فاصله دو ماه مانده به المپیک پاریس است و باید دید در نهایت کادر فنی چه تصمیمی میگیرد، در مابقی اوزان تقریباً شرایط خوب است و تیم ملی کشتی آزاد که اتفاقاً از سال گذشته روزهای پرفراز و نشیبی هم داشت با ۵ کشتیگیر راهی پاریس میشود. پیش از این هدایت تیم ملی برعهده پژمان درستکار بود، او بعد از مسابقات جهانی به دلیل عملکرد ضعیف تیم ملی از سمت خود استعفا داد و رئیس فدراسیون کشتی هم با وجود اینکه یار غار او محسوب میشود، با این استعفا موافقت کرد و پس از آن هدایت تیم ملی به محسن کاوه مدیر تیمهای ملی که اتفاقاً در ترکیب تیم هم حضور داشت سپرده شد.
کشتی فرنگی؛ با ترکیب کامل و ۶ سهمیه در راه پاریس
کشتی فرنگی نسبت به سایر رشتههای ورزشی و از جمله کشتی آزاد شرایط خوبی دارد. شاگردان رنگرز موفق به کسب تمامی سهمیهها برای حضور در المپیک شدند. در کشتی فرنگی، در وزن ۶۰ کیلوگرم مهدی محسن نژاد در مسابقات جهانی بلگراد با شکست در مرحله رده بندی در جایگاه پنجم قرار گرفت اما به سهمیه المپیک رسید.
در وزن ۶۷ کیلوگرم محمدرضا گرایی دارنده مدال طلای المپیک در مسابقات جهانی بلگراد به مدال نقره رسید و توانست سهمیه این وزن را از آن خود کند. در وزن ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم محمدهادی ساروی و امین میرزازاده در مسابقات جهانی بلگراد صاحب مدال طلا شدند و به سهمیه المپیک رسیدند.
در دو وزن ۷۷ و ۸۷ کیلوگرم هم با تصمیم کادر فنی، امین کاویانی نژاد و علیرضا مهمدی به مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا اعزام شدند تا کار ناتمام کشتی فرنگی را تمام کنند، این دو کشتیگیر هر دو در این مسابقات موفق به کسب سهمیه المپیک شدند و به این ترتیب شاگردان رنگرز با کسب ۶ سهمیه به المپیک پاریس راه پیدا کردند.
گراییها چالش بزرگ کشتی فرنگی
اگرچه خیال کادر فنی کشتی فرنگی از بابت کسب ۶ سهمیه المپیک پاریس راحت است و خیلی زود هم به این امر مهم رسید اما حضور گراییها را میتوان یکی از چالشهای بزرگ کشتی فرنگی است، محمدرضا گرایی که امتحان خود را پس داده و یکی از کشتیگیران باتجربه کشتی فرنگی است و مدال طلای المپیک توکیو هم در کارنامه خود دارد، در مسابقات جهانی بلگراد موفق به کسب سهمیه المپیک شد. البته در آن مسابقات گرایی خیلی سخت به مدال نقره رسید، او در مصاف با کشتیگیر ژاپنی نفس کم آورده بود و اگر برادرش (محمدعلی) بطری به تشک مسابقه نمیانداخت و وقفهای ایجاد نمیکرد او در برابر این حریف شکست خورده بود.
اما یکی از مشکلات همیشگی گرایی که اعضای کادر فنی هم بارها به این موضوع اشاره کردند بحث وزن اوست و حتی قرار بود در مسابقات مجارستان او در وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی بگیرد که وزن زیادی کم نکند تا برای المپیک دچار مشکل نشود. اما گرایی در کنار خود یک حریف قدرتمند همچون سعید اسماعیلی دارد. او در سال گذشته به مدت چهار ماه به دلیل استفاده از ماده ممنوعه از حضور در میادین محروم شد، اما از بهمن ماه سال گذشته با پایان محرومیتش به میادین برگشت و اولین مسابقه بعد از محرومیت، در رقابتهای جام وهبی امره به مدال طلا رسید.
اسماعیلی در مسابقات قهرمانی آسیا هم به مدال طلا رسید و از آن موقع حریف سخت و جدی برای گرایی محسوب شد، کادر فنی هم که هدف اصلیاش پشتوانهسازی است، تصمیم گرفته او را به مسابقات رنکینگ دار مجارستان اعزام کند تا در کنار گرایی روی تشک برود. در واقع این مسابقه به نوعی انتخابی بین این دو نفر است و باید دید قرعه حضور در المپیک به نام چه کسی است. هر چند که از تجربه بالایی گرایی و مدالهای ارزشمندی که برای کشتی فرنگی کسب کرده نمیتوان غافل شد.
در کنار محمدرضا، برادرش محمدعلی هم یکی دیگر از چالشهای کشتی فرنگی است، محمدعلی اگرچه کاپیتان تیم است و از کشتیگیران با تجربه به حساب میآید اما در المپیک توکیو و مسابقات جهانی ناکام بود، به همین خاطر پس از پایان محرومیتش، کادر فنی تصمیم گرفت او را در یک وزن غیرالمپیکی محک بزند. به این ترتیب با اعلام کادر فنی، محمدعلی گرایی در وزن ۸۲ کیلوگرم در مسابقات مجارستان به میدان میرود. البته با توجه به پیش رو بودن المپیک پاریس و از آن جایی که گرایی هم تجربه بالایی دارد، برخی معتقدند او را نباید در این وزن غیرالمپیکی به میدان میفرستادند، اما به هر حال تصمیم برعهده کادر فنی است.
هر چند که مربی کشتی فرنگی در گفتوگو با مهر شرط فرصت دوباره به گرایی را کسب مدال طلا در مسابقات مجارستان اعلام کرد و گفت: «مسابقات رنکینگ دار مجارستان از سطح بالایی برخوردار است و ما هم تا آن زمان وقت داریم تا شرایط بدنی محمدعلی را ارزیابی کنیم. اگر او بتواند در مسابقات رنکینگ دار مجارستان مدال طلا کسب کند، قطعاً کادر فنی به او فرصت دوباره خواهد داد.»
نماینده کشتی فرنگی در مسابقات گزینشی المپیک در قاره آسیا امین کاویانی نژاد بود که او موفق به کسب سهمیه در وزن ۷۷ کیلوگرم شد. حالا باید دید در صورتی که گرایی در مسابقات مجارستان به مدال طلا برسد، آیا کادر فنی به او فرصت دوبارهای برای حضور در وزن المپیکی ۷۷ کیلوگرم خواهد داد یا خیر.
کشتی ضلع مدالآور آوردگاه پاریس
اگرچه کشتی آزاد ایران موفق به کسب آخرین سهمیه نشد و با ترکیب ناقص به المپیک راه پیدا میکند، اما کسب ۶ سهمیه در کشتی فرنگی و ۵ سهمیه در آزاد تعداد سهمیههای کشتی را به عدد ۱۱ رسانده و این نشان میدهد کشتی ۳۶.۶ درصد از سهمیههای کسب شده کاروان ورزشی ایران را به خود اختصاص داده است. البته که شانس مدال آوری این رشته ورزشی در المپیک مشخص نیست به طوری که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در تازهترین اظهارات خود در مورد شانس مدالآوری این رشته در المپیک گفته است: «در المپیک ما اگر بتوانیم فقط یک مدال طلا بگیریم کلاهمان را بالا میاندازیم. فرقی ندارد فرنگی باشد یا آزاد همین که یک مدال طلا بگیریم هنر کردیم.»
نظر شما