تمرکز بر جنگ اقتصادی از ضرورت های شرایط فعلی است

به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی ظهر امروز در دهمین سالگرد آیت الله غلامحسین جمی امام جمعه فقید آبادان در محل حسینیه ثارالله این شهرستان افزود: صبر و صداقت و مسئولیت پذیری از خصلت های تمام رزمندگان از جمله آیت الله جمی بود، ایشان وقتی شور رزمندگان را در آبادان می دید و غیرت آنها را سنجش می کرد این روحیه را به تهران منتقل می کرد و همین سبب شد تا فرمان تاریخی امام(ره) مبنی بر شکست حصر آبادان صادر شود و بر همین اساس عزم ملی در کشور شکل گرفت که مقاومت آبادان باید تقویت و حصر آبادان باید شکسته شود؛ علت این خواست ناشی از انسجام، وحدت، یکپارچگی، هم زیستی و هم نوایی موجود در آن مقطع آبادان بود.

وی تصریح کرد: در آن زمان این همزیستی ، هم نوایی و هم سازی در حد اعلا بود، کمی پائین تر از آبادان صدام بر روی دیوارهای خرمشهر نوشته بود آمده ایم که بمانیم، حصر آبادان باید شکسته شود، این شعار آمده ایم تا بمانیم مربوط به آن دوران بود که خمسه خمسه و توپ و محاصره، انواع کمبودها، فقر بهداشت و غذا و غیره بود و اینها افسانه نیست، اما یک مقاومت فعال هم وجود داشت، جهت و راهبرد هم بود و این راهبرد بیان شده توسط امام(ره) مورد در آن مقطع قبول همه بود که حصر آبادان باید شکسته شود.

دبیر شورای امنیت ملی یادآور شد: سوال من از علما، سیاسیون، نظامیان و حاضران در این محفل آن است اگر امروز آیت الله جمی بود و ندای ولایت را می شنید که توطئه تحریم اقتصادی را باید شکست و مقاومت فعال داشت و هر کس به نوبه خود باید تلاش سازگار با این مسئله از خود بروز دهد، آیت الله جمی چه می کرد؟ اینکه موج چهارم تحریم را باید شکست داد مرحوم آیت الله جمی چه اقدامی داشت؟

دریابان شمخانی گفت: امروز خواست ترامپ با خواست صدام حسین هیچ تفاوتی ندارد؛ ترامپ همانی را می خواهد که صدام می خواست و آن تضعیف ایران، اسلام و انقلاب، تحقیر ایرانیان، تجزیه ایران است، آیت الله جمی در آن زمان دو راهکار در آبادان برای مرکز محاصره دشمن بعثی داشت که همان تسلیم و یا مقاومت بود، و امروز هم ما همین دو راهکار را داریم.

آیت الله جمی راه مقاومت را دنبال کرد

وی اظهار کرد: ریزش و رویش وجود دارد؛ انتخاب راه درست و میدان درست کار بسیار دشواری است. آیت الله جمی راه مقاومت را دنبال کرد و مبتنی بر درخواست دیده بان در آن مقطع شعار حصر آبادان باید شکسته شود را از آخر جان گفت و آبادانی های رزمنده را بسیج کرد، شور و غیرت آنان را همچنان نگه داشت و این شعار را محقق کرد، امروز هم همین گفته می شود.

وی تصریح کرد: امروز هم همین گفته می شود، آمریکا غلط می کند ایران را محاصره و تحریم اقتصادی کند تا ایران را وادار به تسلیم خود کند، آن زمان برای مقابله با تجاوز صورت گرفته توسط صدام مقاومت فعال انتخاب شد این زمان برای مقابله با تحریم اقتصادی ایستادگی فعال انتخاب ما است، آیت الله جمی حتما این مسیر را انتخاب می کرد لذا هواداران جمی او را در این مسیر پاس خواهند داشت، هواداران شهدا در این مسیر خون شهدا را پاس خواهند داشت نه در مسیر تسلیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: امروز هم مانند آن روز، دشمنان عزت ایرانیان نگران الگو شدن ایران و ایرانیان هستند، دشمنِ برنامه توسعه و رشد ایران، اعتلای ایران، چشم انداز، الگوی پیشرفته ایرانی اسلامی هستند و اینها را بر نمی تابند، می گویند شما نباید موشک داشته باشید تا هر وقت ما خواستیم داعش علیه شما اقدام کند و شما هیچ کاری نکنید، شما نباید در منطقه وجود داشته باشید برای اینکه این نقشه کشور را محدودتر کنیم، تجزیه اش کنیم، شما نباید مردم سالاری داشته باشید، انتخابات دائم شما کشورهای شیخ نشینی که بر پایه قبیله و عشیره و والدین رئیس به دنیا می آیند و رئیس هم از دنیا می روند این الگو را بهم می ریزد.

دریابان شمخانی گفت: در آن زمان صدام می گفت من می خواهم مدافع جبهه شرقی اعراب باشم، انقلاب اسلامی الگوی جدیدی را به همه جا صادر می کند لذا به صدام پول دادند و آن را تحریک کردند که علیه کشورمان جنگ به راه بیندازد. امروز هم هم که برای حفظ جسد او باید نگهبان بگذارند و این خواست خدا بود و ناشی از مقاومت جمی، مردم آبادان و مردم خوزستان بود.

شکل گیری جنگ اقتصادی علیه ایران

وی افزود: ما امروز در جنگ هستیم، اما خمسه خمسه در آن نیست، بوی باروت به مشام نمی رسد، آمبولانسی آژیر نمی کشد، پالایشگاه آبادان آژیر نمی کشد، اما در جنگ هستیم، جنگی اقتصادی که برای محرومیت، فشار اقتصادی، برای وادار کردن ما به تسلیم طراحی شده است.

وی اظهار کرد: امروز یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ما شکل گرفته است، دشمنان می گویند این شومی که در خون ایرانیان است به مفهوم آتش است و باید به کل ایران سرایت دهیم، باید فقر را تبدیل به انقلاب کنیم، باید یک جنگ روانی وسیع به راه بیندازیم که نارضایتی از نظام را بیشتر کنیم، کارگر و زنان را از حقوقشان ناراضی کنیم ، یک جنگ ادراکی تولید کنیم تا مردم آن چه را که در واقع دارد قبول نکند و آنچه را که نیست بپذیرند.

دریابان شمخانی تصریح کرد: در زمان جنگ ما این مشکل را نداشتیم و قدرت تبلیغاتی ما در مقابل رادیو بغداد عراقی ها یک بلند گو در خطوط مقدممان بود ، اما امروز فضای مجازی که ابزار برنده ای است را در اختیار دارند، باید توجه داشته باشیم آمریکا تروریست اقتصادی، اسرائیل تروریست دولتی و سعودی تروریست تکفیری به اضافه ابزار روانی را بسیج کرده اند تا ایران را وادار به تسلیم کنند، جنگ اگر بود کدام مسیر را انتخاب می کردیم، ما باید درس پاسداشت دهمین سالگرد آیت الله جمی را استخراج کنیم.

وی یادآور شد: کار مار راحت نیست چرا که آن جنگ ملموس بود و این جنگ ناملموس است، در آن جنگ امثال اشخاصی همچون آیت الله جمی در میان مردم بود و انقلاب پیوستگی میان مردم و مسئولان قوی ایجاد کرده بود اما امروز این امر ضعیف شده است، این مردم نیستند که باید تغییر کنند بلکه این ما مسئولان هستیم که باید تغییر کنیم و مردم می پذیرند که یکپارچه شویم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما باید تفاوت این دو جنگ را به خوبی بشناسیم و بشناسانیم، و راهبردی را که رهبر انقلاب ترسیم کرده است را همانطوری که در حصر آبادان عمل کردیم و به راهبرد عدم تسلیم و ایستادگی فعال عمل کنیم، همانطور که حصر آبادان شکسته شد حتما محاصره اقتصادی بدخواهان ایران شکسته می شود و ما از این آزمون پیروز بیرون می آئیم.

عمل کردن به شعارها

دریابان شمخانی افزود: وقتی سخن از مقاومت فعال به میان می آید، همانطور که در آبادان سلاح بر می داشتیم ومقاومت می کردیم امروز هم باید به شعرهایی که می دهیم عمل کنیم، همراهی با شعار انقلاب در زمان به تنهایی کافی نیست، همانطور که در محاصره آبادان طرح و برنامه و راهبرد و تاکتیک ترسیم شد برای این موضوع راحت تر می توان اینها را ترسیم و با هم متحد بود و عمل کرد؛ این در کشور در حال سامان یافتن است.

وی اظهار کرد: اینکه رهبر معظم انقلاب شورای هماهنگی سران قوا، اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با تحریم را تشکیل می دهند در حقیقت برای ساماندهی وضعیتی است که پیشبرد و راهبرد تسلیم ایران توسط آمریکا را مایوس کند.

دریابان شمخانی تصریح کرد: در جنگ قبلی دشمن تا نزدیکی اهواز پیش آمد، امروز هم خیلی سعی کرد تا مواضع اقتصادی ما را اشغال کند، نمونه آن افزایش قیمت ارز بود که کنترل شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما باید دشمن خود را به عقب برانیم و قطعا این کار را می توانیم انجام دهیم، دشمن با هوچی گری که از طریق رسانه های مختلف به راه انداخت قصد داشت تا در در ۱۳ آبان ارز را به بالاترین نرخ خودش برسانند و در کشورمان بحران ایجاد کنند اما نتوانستند و حتی مسیر ارز روند کاهشی در پیش گرفت، پس ما می توانیم.

دریابان شمخانی افزود: امروز ابزار مقابله با این شگرد را یاد گرفتیم و حتما می توانیم با آنان مقابله کنیم، اگر مقامت در آبادان و خرمشهر و حمیدیه شکل نمی گرفت خوزستان از ایران جدا می شد ما هم در ابتدای این جنگ جدید باید مقاومت کنیم و حتما قادر خواهیم بود همانطور که زمان صدام ایران را از اشغال پاکسازی کردیم، ایران را از آفت اقتصادی و تحریم برحذر بداریم اگر به طور منسجم عمل کنیم، اگر مبتنی بر قدرت داخلی عمل کنیم و داشته های بومی خود را اصل بدانیم و وزن اقتصاد خود را بر وزن های دیگر ترجیح دهیم حتما خواهیم توانست بر توطئه دشمنان غلبه کنیم.

وی اظهار کرد: نفت همیشه ابزار قوی مقابله با کشورهای بدون نفت بوده و هست، و این نمی تواند به عنوان ابزاری برای وارد آوردن فشار بر ما تبدیل شود،ما خویشتن داریمان را باید تغییر دهیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: وحدت، انسجام، مدارا، ایثار، خود تحملی و سکوت پیشه گی را باید بر مدار شعار رهبری یعنی تسلیم ناپذیری حفظ کنیم و آن را باید به عنوان یک اصل اساسی در نظر بگیریم، حاشیه را اصل نکنیم و بر جنگ اصلی که همان جنگ اقتصادی است تمرکز کنیم، این از ضرورت های این مقطع از انقلاب است.

وی یادآور شد: خروج از وضعیت انتظار، عمل فعال در فعال سازی مزیت های کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی و فن آوری هسته ای، اتکاء به مردم با نزدیکی و غرابت با آنان، مزیت های منطقه ای به عنوان قدرتی بزرگ برای ایران اسلامی، تبدیل حرف به عمل، هم راستا و هم ساز شدن با مردم، تهیه فهرستی از اقداماتی که باید به آنها عمل کنیم همه باید فعال شوند در غیر این صورت دشمن با استفاده از هر روزنه به دنبال وارد آوردن فشار بر ما است و به ناحق حمله می کند.