احمد امیرآبادی‌فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طولانی شدن زمان اجرای سازوکار ویژه مالی اروپا، اظهار داشت: ایران هزینه های برجام را داده است اما آمریکایی ها هیچ هزینه ای برای برجام نداده اند.

وی خاطرنشان کرد: ما در زمان مذاکرات تأکید کردیم که باید از طرف های مذاکره تضمین های عینی و عملی گرفته و مشخص شود که در ازای امتیازاتی که می دهیم، آنان چه امتیازی به ما می‌دهند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه هزینه های عملی از طرف های مذاکره اتخاذ نشد، تصریح کرد: در زمان مذاکرات برجام، حتی این مسئله مطرح شده بود که اگر ما مقداری از اورانیوم خود را اکسید کنیم، آنان هم بخشی از تحریم ها را بردارند و تصمیماتی در این باره اتخاذ کنند اما این تضمین‌ها اتخاذ نشد.

امیرآبادی فراهانی با تاکید بر اینکه ما همه اقدامات لازم در راستای برجام را انجام دادیم اما طرف های مقابل اقدامات خود را انجام ندادند، گفت: اقتصاد اروپایی ها بسیار وابسته به آمریکاست و اکثر سرمایه گذاران و هیئت مدیره های شرکت‌های بزرگ اروپایی و در نتیجه تصمیم گیرندگان اصلی اقتصاد اروپا، آمریکایی هستند.

وی افزود: از سوی دیگر اقتصاد اروپا آزاد است و در نتیجه آن طور که باید و شاید دولت های اروپا تصمیم گیرنده اقتصادی نیستند و در نتیجه توجهی به خواسته های دولتمردان خود نمی کنند و منافع اقتصادی خود را در نظر دارند و بنابراین به اقدامات اروپا برای ادامه برجام خوشبین نیستم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از دلخوشی های آقایان این است که ما بین اروپا و آمریکا اختلاف ایجاد کرده ایم، در حالی که هدف ما از مذاکرات، اختلاف افکنی بین کشورها نیست و نتیجه و فایده‌ای برای ملت ایران ندارد، بلکه هدف ما از مذاکرات آن بود که با برجام مشکلات اقتصادی کشور حل و تحریم ها رفع شود.

امیرآبادی فراهانی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید در برابر آمریکا ایستادگی کنیم، افزود: اروپایی ها هم باید تکلیف را روشن کنند و تضمین عملی دهند که بالاخره می خواهند برای ادامه برجام چه اقداماتی انجام دهند اما آنان وقت کشی می کنند و نباید اجازه این کار را به آنان دهیم.

وی در واکنش به نظریه ای مبنی بر اینکه سازوکار مالی اروپا نفت در برابر غذا و داروست، گفت: برخی از کشورهای اروپایی از طریق مذاکراتی که با آمریکایی ها داشتند، چنین مجوزهایی را از آمریکا گرفتند که فقط دارو و بعضا برخی از اقلام خوراکی را بتوانند در مبادلات بانکی خود ثبت کنند و آمریکایی ها هم چنین اجازه هایی را به آنان داده اند اما بحث ما با اروپایی ها در مذاکرات برجام صرفا این مسئله نبوده است و حتی در نهایت برجام، بحث صادرات اسلحه را هم داشته ایم که مشخصا در برجام آمده است.

امیرآبادی با بیان اینکه ما از طریق همکاری با کشورهای همسایه و منطقه هم می توانیم نیازهای غذایی و دارویی را تأمین کنیم و نیازی به اروپا نداریم، خاطرنشان کرد: ما با کشورهای همسایه روابط استراتژیک داریم و از طریق تقویت روابط با آنان می توانیم این بخش از مشکلات مردم را حل کنیم.