کاهش دید افقی در برخی از جاده های ایلام به دلیل مه گرفتگی

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند روز گذشته شاهد مه گرفتگی در برخی از محورهای ارتباطی استان ایلام بوده ایم و امروز نیز در محورهای شهرستان دهلران مه گرفتگی باعث کاهش دید افقی رانندگان شده است.

رئیس پلیس راه استان ایلام عنوان کرد: محور دشت عباس-سپتون و مهران-دهلران دارای شرایط مه آلودگی است.

وی افزود: میدان دید افقی در این میز به فاصله ۳۰۰ متر است که می‌طلبد رانندگان در این محورها با احتیاط لازم و سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه سبقت غیرمجاز خودداری خوداری کنند.