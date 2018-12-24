۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۱

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

کاهش دید افقی در برخی از جاده های ایلام به دلیل مه گرفتگی

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام از کاهش دید افقی در برخی از جاده های ارتباطی ایلام به دلیل مه گرفتگی خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی چند روز گذشته شاهد مه گرفتگی در برخی از محورهای ارتباطی استان ایلام بوده ایم و امروز نیز در محورهای شهرستان دهلران مه گرفتگی باعث کاهش دید افقی رانندگان شده است.

رئیس پلیس راه استان ایلام عنوان کرد: محور دشت عباس-سپتون و مهران-دهلران دارای شرایط مه آلودگی است.

وی افزود: میدان دید افقی در این میز به فاصله ۳۰۰ متر است که می‌طلبد رانندگان در این محورها با احتیاط لازم و سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه سبقت غیرمجاز خودداری خوداری کنند.

